Оля Полякова на концерті в палаці «Україна» передала реанімобіль українським військовим медикам

Співачка Оля Полякова, яка раніше розповіла, як виїжджала за кордон у перші дні російського вторгнення, дала перший великий сольний концерт. Вона представила в палаці «Україна» оновлену версію шоу «Все Буде Добре». Режисером-постановником шоу став креативний продюсер «Євробачення-2023» від України, Герман Нєнов, який вразив несподіваними сценографічними рішеннями з використанням екранних технологій.

РЕКЛАМА

«Ми доповнили, посилили й масштабували це шоу, перенесли його на іншу локацію. Підсилили його як візуальними елементами, так і основною фішкою цього шоу — разом з Олею грав оркестр та співав хор», — коментує режисер.

У графіці був використаний штучний інтелект, а світлове шоу, прописане за таймкодом. На сцені за майже дві години концерту виступили близько 70 артистів. У програмі Полякової прозвучали хіти, так і зовсім нові пісні. Артистка співала у супроводі оркестру під керівництвом Дмитра Саратського та академічного чоловічого хору капели Ревуцького.

РЕКЛАМА

На концерті разом з Поляковою також мав заспівати зірковий шведський попгурт Army Of Lovers, з яким нещодавно співачка записала дует, але через промо їхнього нового альбому, музиканти не змогли приїхати до Києва.

РЕКЛАМА

Шоу «Все буде добре» складалося з трьох блоків, які символізували три етапи психологічного стану, в якому кожен українець перебуває з 24 лютого і до сьогодні. Сценічні костюми артистки від дизайнерів MU Production були символічними і відповідали настроям кожного блоку. Перший костюм — Фенікс, що символізує українців, які всі в перший період війни «згоріли» вщент, але відновилися з попелу. Другий блок — Супержінка, внутрішньо зібраний Супергерой. І третій блок — срібний диско костюм, пошитий із броні, і відображає ту броню, яку кожен із нас наростив собі через війну.

РЕКЛАМА

Під час концерту Оля Полякова передала благодійному фонду «Світлий» евакуаційний реанімобіль для медиків 53-ї медичної роти, яка служить в напрямку Авдіївки. Машина придбана за гонорари від виступів. Також артистка передала 5000 зігрівальних грілок українським бійцям.

Нагадаємо, раніше Олю Полякову та інших артистів розкритикували в мережі за виступ на скандальному прокурорському весіллі у Львові.

Нещодавно Полякова представила моноспектакль «Моє коріння».

235

Читайте нас у Facebook та Instagram