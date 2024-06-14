«Температура в межах норми», але з пікніком пощастить не всім: українцям розповіли, на яку погоду чекати на вихідних

В Україні у вихідні дні очікується комфортна погода, місцями з проливними дощами та помірними температурними показниками. Такий прогноз дав кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич.

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«Внаслідок розвитку циклонічної діяльності у Чорноморсько-Кавказькому регіоні та переважанням області зниженого атмосферного тиску, у найближчі дві доби очікується нестійка та дощова погода у більшості областей України, за винятком західної частини, де відчуватиметься вплив гребеня підвищеного тиску з півночі. Температура повітря очікується в межах кліматичної норми, лише на крайньому південному сході вище за норму на 2 — 4 °С», — написав він.

Субота, 15 червня:

У західних областях мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +8…+13 °С, вдень +19…+24 °С. У північних областях пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі, можливі грози. Вітер північний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +11…+16 °С, вдень +16…+21 °С. У центральній частині країни очікується дощова погода. Місцями пройдуть значні опади, грози; в денні години місцями град. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с, при грозах поривчастий. Температура повітря вночі +13…+18 °С, вдень +20…+25 °С, на Дніпропетровщині до +29 °С.

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У південних областях місцями пройдуть короткочасні дощі та грози, у Криму вдень сильні дощі. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с, на Одещині місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі +15…+20 °С, вдень +22…+27 °С, у Криму та Запорізькій області до +31 °С. У східній частині протягом доби пройдуть дощі з грозами, вдень місцями сильні зливи, град та шквали, 15 — 20 м/с. Вітер південно-східний, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +15…+20 °С, вдень +23…+28 °С, на Донбасі до +32 °С.

Неділя, 16 червня:

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У західних областях мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями пройде невеликий короткочасний дощ із грозою. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +8…+13 °С, вдень +21…+26 °С. У північній частині країни вночі на Сумщині, вдень по всьому регіону пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами. Вітер північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +12…+17 °С, вдень +20…+25 °С. У центральних областях вночі без опадів, вдень пройдуть помірні дощі, часом з грозами. Вітер північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +12…+17 °С, вдень +21…+26 °С.

У південних областях переважно без опадів, лише у Криму та Запорізькій області утримається дощова погода. Вітер північний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +13…+18 °С, вдень +23…+28 °С. У східному регіоні очікується нестійка та дощова погода протягом доби. Місцями пройдуть значні опади у супроводі гроз. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +14…+19 °С, вдень +21…+26 °С.

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Як писали «ФАКТИ», в Укргідрометцентрі попереджали, що цього року літо очікується дещо спекотніше, ніж минулого. Найвища температура, за прогнозами синоптиків, буде у липні та першій половині серпня.

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