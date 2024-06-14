«Часи Януковича повертаються!», «Тиск на бізнес постійно зростає», «БЕБ займається беззаконням і свавіллям, його слід негайно перезавантажити!» — з такими резонансними заявами виступила пресслужба Винниківської тютюнової фабрики, протестуючи проти блокування діяльності підприємства БЕБ. Там назвали дії Бюро економічної безпеки України протиправними, адже фабрика не може працювати вже п'ять останніх місяців.

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«БЕБ саме не розуміє, що шукає і що хоче знайти, і нічого протизаконного не знаходить. Особливо нищівним та збитковим для фабрики став останній місяць, коли БЕБ, спираючись на нову ухвалу суду, знищує підприємство, його багатодесятирічні напрацювання та репутацію», — заявляють у компанії.

Як йдеться у заяві, надзвичайні фінансові збитки завдано й фабриці, й державному бюджету України, оскільки цього року підприємство планувало сплатити до бюджетів усіх рівнів понад 8,5 млрд гривень.

«Торік, у 2023 р., фабрика сплатила понад 7 млрд гривень. Виробничий план передбачав збільшення обсягів виготовлення продукції та, відповідно, платежів до бюджету. Цей план працівники БЕБ зірвали! Це в умовах війни, яку веде росія проти України, інакше як диверсією внутрішнього ворога назвати неможливо!» — наголошують у компанії.

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З огляду на це, підприємство звертається до ДБР та Генеральної прокуратури України з проханням втрутитися в цю ситуацію. У компанії також вимагають перезавантаження діяльністі Бюро економічної безпеки України.

«Негайно надайте правову оцінку діяльності БЕБ та розблокуйте виробничу діяльність фабрики. Ми здогадуємося, хто є замовником цієї атаки на підприємство і безпосереднім куратором цього беззаконня, і ми обов' язково найближчим часом зробимо цю інформацію публічною», — йдеться у заяві пресслужби фабрики.

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