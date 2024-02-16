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Гроші

«Укрнафта» заплатила мільярд фірмі, яку пов’язують з менеджерами Медведчука, — блогерка Яхно

11:20 16 лютого 2024
«Укрнафта»

У вересні-грудні 2023 року «Укрнафта» закупила метилтретинний бутиловий етер (МТБЕ) на понад мільярд гривень. Гроші отримала швейцарська фірма AGTG SA, яку пов’язують з оточенням обвинуваченого у державній зраді Віктора Медведчука. Про це повідомила блогерка Альона Яхно.

Зокрема, за її інформацією, AGTG пов’язують з Євгенієм Свірським.

«Злі язики брешуть, що Євгеній Свірський і його партнер Борис Ганджа з 2019 року менеджерили мережу АЗС Glusco для оточення Медведчука», — написала Яхно.

Крім того, Свірський є співвласником ТОВ «Велсбі Трейд Плюс», повідомила блогерка.

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«Його партнеркою у цьому бізнесі є Ірина Корецька — дружина Сергія Корецького, керівника „Укрнафти“. Закупівля МТБЕ Укрнафтою відсутня на сайті Prozorro», — написала Яхно. Й додала: «Такий заплутаний клубок. І тут, схоже, не тільки банальний схематоз, але й загроза національній безпеці. Треба і СБУ підключити».

Раніше «ФАКТИ» писали, що відомому «медведчуківському» політологу інкримінують держзраду.

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