СБУ зловила відразу шістьох російських агентів, котрі коригували трагічний удар по Покровську в серпні 2023 року (фото)

В Україні триває боротьба з колаборантами. Служба безпеки України затримала агентів рф, які скоригували подвійний удар «Іскандерами» по багатоповерхівці на Донеччині. Про це повідомили у відомстві.

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«Контррозвідка Служби безпеки знешкодила на Донеччині агентурну групу воєнної розвідки рф. У результаті спецоперації одночасно затримано шістьох російських агентів, які перебували за різними адресами і коригували обстріли регіону За їхнім наведенням 7 серпня 2023 року окупанти здійснили подвійний удар ракетами „Іскандер“ по місту Покровськ. Тоді під час першої атаки рашисти поцілили у багатоквартирний будинок. Коли на місце події прибули поліцейські та рятувальники, рашисти завдали повторного удару. Унаслідок ворожих „прильотів“ були численні жертви та поранені серед цивільного населення», — йдеться у повідомленні.

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В СБУ з’ясували, що ця агентурна група готувала координати для ракетних ударів по місцях базування Сил оборони на Авдіївському напрямку.

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«Для цього фігуранти поодинці обходили місцевість, де намагались приховано фіксувати оборонні позиції ЗСУ. Зловмисники діяли окремо один від одного, але „замикались“ на спільного куратора з воєнної розвідки рф. Його особу вже встановлено Службою безпеки. Саме він створив і дистанційно керував агентурної групою, до якої входило шестеро мешканців Покровського району. Щоб знайти їх і завербувати, співробітник російської спецслужби використовував прокремлівські Телеграм-канали, де вони залишали антиукраїнські коментарі. Під час обшуків за місцями перебування агентів рф виявлено мобільні телефони, які вони використовували у розвідувально-підривній діяльності на користь агресора», — йдеться у повідомленні.

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Наразі слідчі Служби безпеки повідомили всім затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Вони перебувають під вартою.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно суд виніс вирок ексдепутату, який коригував ракетні удари росіян по Запоріжжю.

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