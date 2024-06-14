«Все ще насолоджуються одне одним»: що відомо про стосунки Дженніфер Лопес та Бена Аффлека

Кажуть, що Дженніфер Лопес і Бен Аффлек були в доброму гуморі під час нещодавньої вечері, попри чутки навколо їхнього шлюбу. Останнім часом ці двоє домінували в заголовках новин через проблеми у стосунках, але Джастін Сильвестр з «E! News» під час виступу на програмі «Сьогодні з Кодою і Дженною» заявив, що бачив Джей Ло і Бена «за вечерею два тижні тому» та що вони були в доброму гуморі, пише marca.com.

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«Як би це сказати… Вони мали такий вигляд, ніби все ще насолоджуються одне одним, — заявив Сильвестр. - Вони мали в ресторані такий вигляд, ніби щасливі. Вони розслаблялися. Він був таким, як завжди, задумливим. Вона розмовляла з ним на повний голос».

Хоча репортер не розповів, де він бачив цю пару, він додав, що «вболіває за них».

Після того, як минулого місяця стало відомо, що Бен більше не живе в їхньому подружньому будинку, про шлюб Лопес і Аффлека багато пишуть.

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Новини про розрив стосунків почастішали на вихідних, коли видання TMZ повідомило, що пара вирішила продати будинок вартістю 60 мільйонів доларів, який вони купили в Беверлі-Гіллз, штат Каліфорнія, в червні минулого року. Видання додало, що поки що ніхто не купив цей будинок, який коштує близько 65 мільйонів доларів.

Проте знайомі пари зазначають: «Якби була можливість розлучитися на підставі тимчасового божевілля, він би розлучився. Він відчуває, що останні два роки були просто гарячковим сном, а зараз він прийшов до тями й розуміє, що нічого не вийде».

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Як раніше повідомляли «ФАКТИ», стало відомо, чому насправді Аффлек і Лопес продають будинок.

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