Особняк Джей Ло і Бена Аффлека за $ 60 млн: пара стикнулась з фінансовими проблемами

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек продають свій особняк у Беверлі-Хіллз вартістю 60 мільйонів доларів на тлі ескалації чуток про розлучення. Голлівудська пара найняла ріелтора Сантьяго Арану з агентства The Agency, щоб сприяти продажу, повідомляють ЗМІ.

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Незважаючи на те, що будинок виставлявся на продаж протягом двох тижнів, серйозні покупці досі не з'явилися. Подружжя сподівається отримати за будинок близько 65 мільйонів доларів, але вони стикаються зі значними фінансовими труднощами через комісійні брокерам, новий податок на нерухомість високої вартості та масштабні ремонтні роботи.

Маєток площею 4000 квадратних метрів, придбаний Лопес і Аффлеком у травні 2023 року за 60,85 мільйона доларів готівкою, має 17 спалень, 30 ванних кімнат, паркінг на 80 автомобілів, критий спортивний комплекс, спортивний бар, зони відпочинку на відкритому повітрі, басейн і велику територію. Розкішні зручності відображають високий рівень життя пари, хоча будинок їхньої мрії тепер здається потенційною жертвою їхнього розлучення, про яке ходять чутки.

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Рішення подружжя продати будинок з'явилося на тлі зростаючих спекуляцій про їхні подружні розбіжності. Повідомляють, що Бен Аффлек зупинився в окремій резиденції, а Лопес бачили, як вона шукала будинок з подругою. Аффлек також був помічений без обручки, що додало масла у вогонь чуток. Джерела, близькі до пари, розповіли Us Weekly, що Бен Аффлек і Дженніфер Лопес зараз перебувають на «двох абсолютно різних сторінках»: чоловік відчуває себе виснаженим шлюбом і не погоджується зі стилем життя коханої.

Хоча продаж їхнього будинку є помітною подією, саме потенційні фінансові втрати привернули увагу ЗМІ. Очікується, що пара втратить мільйони через різні витрати, пов'язані з продажем. Це і комісія ріелтора, і новий податок на розкішну нерухомість, і значна сума, яку вони вклали в ремонт будинку. Ці фінансові фактори додають ще один рівень складності до їхніх і без того неспокійних стосунків.

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Незважаючи на зростаючу кількість доказів їхнього розставання, ні Лопес, ні Аффлек публічно не коментують чутки. Пара продовжує тримати єдиний фронт, уникаючи будь-яких прямих підтверджень чи заперечень розриву. Їхні представники не відповідають на запити про коментарі, залишаючи шанувальникам і ЗМІ можливість робити припущення про майбутнє їхнього шлюбу.

Продаж їхнього особняка в Беверлі-Хіллз знаменує собою чергову главу в сазі їхніх гучних стосунків. Поки пара переживає цей складний період, їхнє рішення розстатися з розкішним будинком сигналізує про значні зміни в їхньому житті. Чи призведе цей крок до нового початку, чи до офіційного розлучення, ще належить з'ясувати.

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