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Винниківська тютюнова фабрика скликає терміновий брифінг: що відбувається

15:15 15 червня 2024
Винниківська тютюнова фабрика скликає терміновий брифінг: що відбувається

Винниківська тютюнова фабрика для представників ЗМІ скликає терміновий брифінг. Він запланований на 16:00.

Пресслужба підприємства повідомляє, що представники ЗМІ зможуть отримати відповіді на усі свої питання, а також спробувати разом з керівництвом ВТФ потрапити на саме підприємство.

Окремі питання можна буде поставити представникам БЕБ України щодо причин блокування діяльності фабрики. Зокрема, з приводу того, що саме представники БЕБ шукають на підприємстві стільки часу і чому зірвали надходження понад 8 млрд грн до бюджету України під час війни.

«Можливо, вони не там вчиняють слідчі дії, помилилися адресою і не там блокують виробництво? Адже у Львові є ще одна тютюнова фабрика, яку НАЗК офіційно визнала спонсором війни росії в Україні, і яка понад $ 8 млрд щороку вже третій рік війни поспіль платить в бюджет країни-агресорора, фінансуючи вбивства українців та знищення нашої держави?» — ставить питання пресслужба ВТФ.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Винниківська тютюнова фабрика вимагає негайного втручання ДБР і ГПУ для розблокування роботи підприємства.

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