16-річний рекордсмен та красуня-модель: Іспанія за тайм розбила Хорватію на Євро-2024 (відео)

У суботу, 15 червня, матчем у Берліні стартували баталії в групі В чемпіонату Європи з футболу, який проходить на стадіонах 10 міст Німеччини з 14 червня по 14 липня.

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Євро-2024. Група В. 1-й тур

Іспанія — Хорватія — 3:0

Голи: Мората (29), Фабіан Руїс (32), Карвахаль (45+2).

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На 80-й хвилині Петкович (Хорватія) не реалізував пенальті.



На «Олімпіаштадіоні» у столиці Німеччини зійшлися збірні, які протистояли одна одній у фіналі Ліги націй. І тоді, у червні 2023-го в Роттердамі, іспанці виявилися сильнішими за хорватів у серії післяматчевих пенальті — 5:4 (ігровий час — 0:0).

Щоправда, до цьогорічної зустрічі «клітчасті» нікому не програвали з жовтня минулого року. Ба більше, перед стартом Євро вони обіграли в гостях сильних португальців (2:1).

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Але з Іспанією у підопічних Златко Даліча знову не склалося. У першому таймі хорвати, котрих вів 38-річний Модрич (лише Лука, а ще Лотар Маттеус та Кріштіану Роналду зіграли на 9 різних чемпіонатах світу та Європи), пропустили три м'ячі і змушені були вивісити білий прапор. Навіть пенальті по перерві не змогли реалізувати. Але списувати бронзових призерів ЧС-2022 з рахунків поспішати в жодному разі не потрібно…

1:0 Мората (29-а хв.)

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2:0 Фабіан Руїс (32-а хв.)

3:0 Карвахаль (45+2-а хв.)

До речі, вундеркінд Ламін Ямаль, який вийшов в «основі» збірної Іспанії у 16 років і 338 днів в день народження свого батька Муніра і віддав гольову передачу, став наймолодшим футболістом в історії чемпіонатів Європи. Попереднє досягнення належало поляку Кацперу Козловські, який у віці 17 років та 246 днів дебютував на Євро у 2021 році.

Додамо, що однією з найвідоміших уболівальниць на поєдинку в Берліні стала колишня претендентка на титул «Міс Хорватія» Івана Кнолль. Ох, не на фарт вона з'явилася на трибунах…

В іншому поєдинку у квартеті цього ж дня (о 22:00) в Дортмунді зіграють чинний чемпіон Європи Італія та Албанія.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, на яких каналах дивитися прямі трансляції поєдинку чемпіонату Європи Румунія — Україна.

Фото LaPresse

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