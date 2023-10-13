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Україна

Число загиблих в Ізраїлі українців різко зросло

17:41 13 жовтня 2023
війна

В Ізраїлі кількість загиблих українців зросла до 11 людей.

Про це у коментарі «Суспільному» повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

За словами посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука, наші громадяни можуть бути в полоні у терористів ХАМАС.

Він розповів, що таку попередню інформацію він отримав від ізраїльської сторони.

«Ми не знаємо місцезнаходження певної кількості людей, і не виключається, що частина з них може бути у полоні. Прошу не призводити фурор, але, швидше за все, це відповідає дійсності», — повідомив посол.

Пізніше в посольстві назвали кількість загиблих українців 12 та 8 таких, які вважаються зниклими безвісти.

За словами Корнійчука, наразі на консульському обліку перебуває близько 15 тисяч українців. У секторі Газа проживають ще близько 300 наших громадян.

Першочергово евакуації підлягають жінки, діти, особи з обмеженими можливостями, люди похилого віку, а також громадяни України які не мають фізичного місця проживання та засобів до перебування на території держави Ізраїль.

«Ми продовжуємо вести переговори з авіаперевізниками, агентами та усіма причетними сторонами на ринку авіаперевезень для пошуку доступних квитків, щоб ви змогли залишити країну та потрапити найшвидше до своїх близьких! Бережіть себе та слідкуйте за нашими повідомленнями», — йдеться у повідомленні посольства.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня бойовики ХАМАС атакували Ізраїль з сектора Гази. Бойовики взяли під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопили десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав операцію «Залізні мечі».

Влада Ізраїля закликала понад мільйон жителів сектору Газа евакуюватися найближчої доби.

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