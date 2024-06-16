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Пропозиції не сприймаються всерйоз: Шольц про «мирний план» путіна

11:19 16 червня 2024
Олаф Шольц

Незадовго до офіційного завершення саміту G7 в Італії, де погодили передачу Україні 50 мільярдів доларів за рахунок відсотків від заморожених активів рф, канцлер Німеччини Олаф Шольц (СДПН) підкреслив, що для нього очевидно, що обіцяний пакет допомоги Україні надійде до кінця року. В інтерв'ю телеканалу ZDF він сказав: «Тепер Україні зрозуміло, що вона отримає підтримку. Водночас це послання країнам, що вони мають можливість організувати підтримку. І це послання путіну, що неправильно покладатися на те, що підтримка зменшиться».

Шольц назвав пропозиції президента путіна щодо початку мирних переговорів «несерйозними».

«Всім відомо, що це якось пов'язано з мирною конференцією, яка проходить у Швейцарії, — сказав канцлер. — Водночас путін також показав, в чому він насправді зацікавлений: класичне імперіалістичне завоювання територій. Для цього він використав велику військову силу і розпочав жорстоку війну. Заради імперіалістичної мрії путін змирився з тим, що сотні тисяч російських солдатів загинули або були поранені».

Раніше президент США Джо Байден оприлюднив свою формулу миру в Україні.

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