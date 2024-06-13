Україна отримає 50 мільярдів доларів: рішення саміту лідерів Великої сімки

Рішення Євросоюзу використати активи росії для допомоги Україні підтримали лідери країн-учасниць Великої сімки. На саміті G7 в Італії погодили передачу Україні 50 мільярдів доларів за рахунок відсотків від заморожених активів рф. Про це повідомив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер у X (Twitter).

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«Ще 50 мільярдів доларів для України. Для цього ми використовуємо відсотки із заморожених активів — розумний інструмент, який демонструє путіну нашу єдність, дуже допомагає Україні та знімає навантаження з бюджетів», — написав міністр.

Раніше агентство Bloomberg повідомило, що країни G7 дійшли згоди щодо того, як надати Україні кредит на суму близько 50 мільярдів доларів, використовуючи заморожені російські активи. Йдеться приблизно про 280 мільярдів доларів, більша частина яких знаходиться в Європі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що в Бельгії знайшли спосіб використовувати заморожені активи росії.

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Фото: getty images

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