Переведення автомобіля на газ: плюси та мінуси ГБО

Незважаючи на плани влади щодо перегляду розміру штрафів для власників авто на газу (звичайно, у бік їх збільшення), бажаючих перейти з бензину на газ водіїв не стає менше.

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Основною причиною є звісно ж вартість ресурсу — наразі літр автомобільного скрапленого пропан-бутану в Україні (як і в усій Європі) коштує на рівні 45 — 60% від ціни літру бензину А-95.

Також, як стверджують автоексперти, умови роботи двигуна на пропан-бутані є більш сприятливими. Газ загорається в цилінрах легше, ніж бензин, до того ж газ не змиває з деталей оливу, як це буває з бензином, а значить, деталі служать довше.

До «плюсів» варто додати і більший сумарний запас ходу на двох видах пального при двох повних баках, та більшу надійність автомобіля завдяки двом паливним системам на борту.

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Проте варто розуміти, що економію на пальному при переході на газ не можна вираховувати напряму через різницю в ціні. Тому що пропан-бутану типовий мотор зазвичай споживає на 10−15% більше, аніж бензину. Проте і газ теж нечасто рівно вполовину дешевше від бензину, бо в залежності від сезону та ринкової ситуації ціна LPG змінюється в діапазоні 40 — 60% від ціни найбільш популярного бензину А-95. Але в середньому економія виходить значущою — на рівні 40 — 50%, пише rbc.ua.

Єдиним суттєвим недоліком ГБО залишатиметься збільшений апетит двигуна та потреба у плановому ТО для газового обладнання. Так само як у бензиновій паливній системі, в газовій треба замінювати фільтри і інспектувати стан трубопроводів.

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Наостанок зазначимо, що переводити деякі моделі двигунів недоцільно з фінансової точки зору.

У будь-якому разі комплект газового обладнання має буде якісним і що встановлювати його на машину будуть кваліфіковані інсталятори.

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Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» радили автовласникам, як правильно зареєструвати ГБО.

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