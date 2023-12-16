Доведеться забути про права на пів року: в Україні готують перегляд штрафів для власників авто на газу

У Верховній Раді ініціювали законодавчу пропозицію, спрямовану на перегляд штрафів для власників транспортних засобів на газу, яких стає все більше.

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Про це пише спеціалізоване видання Avtosota.

Запропоновані зміни в першу чергу стосуються грошових санкцій, пов’язаних з газобалонним обладнанням в автомобілях.

Так, для фізичних осіб, які порушують правила користування газобалонним обладнанням пропонують встановити такі покарання:

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Первинне порушення тягне за собою грошовий штраф у розмірі 170 грн для власників автомобілів, обладнаних ГБО (газобалонне обладнання — водень-бутан-кисень).

Наступні порушення протягом одного року призведуть до збільшення штрафу до 340 грн.

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Видання відзначає, що це значною мірою контрастує з нинішньою структурою штрафів, де будь-яке порушення, пов’язане з газобалонним обладнанням, тягне за собою фіксований штраф у розмірі 340 грн.

Водночас законодавча ініціатива передбачає, що крім штрафів, до власників авто, в яких виявили порушення, будуть застосовувати інші способи покарання:

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- призупинення дії посвідчення водія на строк від 3 до 6 місяців;

- адміністративний арешт на строк від 5 до 10 діб.

Таким чином автори законопроєкту, знижуючи штрафи та «підходячи творчо» до порушників, мають на меті стимулювати власників автомобілів до переходу на більш безпечні та екологічно чисті види транспорту.

Але для того, щоб ця пропозиція стала законом, вона повинна успішно пройти два раунди парламентських читань й набрати необхідну кількість голосів для остаточного схвалення, яке завершиться підписом президента.

Нагадаємо, що автомобілі Toyota вважаються свідченням незмінної якості бренду, незважаючи від виду палива, на якому працюють. Експерти навіть склали список з трьох найкращих моделей Toyota, відомих своєю довговічністю та мінімальними експлуатаційними проблемами.

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