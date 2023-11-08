Як зареєструвати ГБО: поради автовласникам

Незважаючи на те, що газ для автомобілів виріс у ціні і дорожчатиме ще, багато автомобілістів встановлюють ГБО на свої автівки. Після переобладнання авто у 10-денний термін його необхідно перереєструвати в сервісному центрі МВС. Для отримання послуги потрібно мати талон попереднього запису. Онлайн запис можна здійснити на сайті Головного сервісного центру МВС, пояснює адвокат Олександр Головченко, який раніше розповідав, як і де людям з інвалідністю отримати посвідчення водія. Сам талон на перереєстрацію транспортного засобу можна взяти безпосередньо в терміналі, що розташований в приміщенні сервісного центру МВС.

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«Для перереєстрації автомобіля після встановлення ГБО особі треба надати такі документи:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний номер;

наявне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

акт приймання-передачі авто;

свідоцтво про погодження конструкцій;

сертифікат відповідності.

Після перереєстрації транспортного засобу власник отримує нове свідоцтво про реєстрацію автомобіля, де вноситься запис про встановлення на транспортний засіб газобалонного обладнання".

Крім того, нагадав адвокат, наразі експертне дослідження не є обов’язковим. А тому наявність автомобіля також. Тому експертне дослідження проводиться за бажанням власника транспортного засобу.

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Нагадаємо, що змінилося при переєстрації авто в Україні.

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