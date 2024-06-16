«Я в стосунках»: Вірастюк після розлучення зробив заяву та показав нову обраницю

Відомий український стронгмен та нардеп Василь Вірастюк, який нещодавно зі скандалом розлучився після 15 років шлюбу, на своїй сторінці у соцмережі поділився новиною з особистого життя. Він вже офіційно не одружений й навіть показав світлину, де в обіймах нової обраниці. Саме на 11 років молодша Ірина й народила Василю четвертого сина. Але на фото не видно повністю обличчя жінки.

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Вірастюк з новою обраницею

«Я в стосунках. Сьогодні я можу говорити й писати про це відкрито, хоча багато хто з вас дізнались про це з інтерв'ю „СЛАВА +“. Закінчився безкінечний судовий процес, який тривав ще з жовтня 2022 року (трішки більше ніж півтора року)», — написав стронгмен.

50-річний Вірастюк зазначив, що ще 10 травня Печерський суд м. Києва прийняв остаточне рішення щодо розлучення, і за 30 календарних днів, а саме 11 червня рішення набрало чинності.

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Зазначимо, що із колишньою дружиною Інною Василь Вірастюк прожив в шлюбі 15 років, вони стали батьками двох синів — Олега та Олександра. Розійшлись вони зі скандалом, чоловік заявив, що причиною розладу у родини стали виїзд коханої за кордон та теща. Від першого шлюбу у стронгмена є ще син Адам.

Раніше Віталій Кличко відверто розповів про спілкування з ексдружиною та дітьми.



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