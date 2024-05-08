«Хочеться обіймати»: Віталій Кличко відверто розповів про спілкування з ексдружиною та дітьми

Мер столиці, політик та відомий боксер Віталій Кличко, який розлучився з дружиною у 2022 році, у програмі «Люкс ФМ» розповів про навчання дітей та стосунки з колишньою дружиною Наталією Єгоровою. Вона разом із синами Максимом, Єгором-Даніелем та дочкою Єлизаветою-Вікторією мешкають за кордоном. За словами Кличка, він часто спілкується з дітьми по відеозв'язку. Із Наталією також підтримує зв'язок.

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«Останній раз спілкувалися з ексдружиною декілька днів тому по телефону, а ось дітей бачив востаннє до війни. Вони ж народились і все життя живуть за кордоном. Вчаться теж там. Молодший — у США, старший — у Лондоні, донька — у Нідерландах. Важко їх зібрати, тому бачимося по відеозв'язку. Але хочеться обіймати», — .зізнався мер столиці.

Віталій Кличко додав, що розуміє, що на піку спортивної кар’єри мало часу приділяв родині: «Намагаюся бути хорошим батьком, але провів не так багато часу з дітьми, як хотілося б. Зараз війна. Їхня мама взяла на себе всі обов'язки, які мав би виконувати тато».

Раніше Віталій Кличко відсторонив Віктора Брагінського від виконання обовʼязків директора столичного метро, а силовики отримали з Банкової наказ «рвати» Кличка та його оточення.

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