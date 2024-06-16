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Тренд літа-2024 — браслет на верхній частині руки: стильно і незвичайно

21:36 16 червня 2024
браслет

Особливе місце у жіночому вбранні займають прикраси. Браслетом на зап'ясті вже нікого не здивуєш. А ось спробуйте надіти цю прикрасу на верхню частину руки — і вона привертатиме погляд оточуючих.

Таке носіння браслета — тренд літа-2024. Абсолютною новинкою таку моду не назвеш. На початку 2000-х браслети на верхній частині руки мало чимало зірок. Серед них, наприклад, Ніколь Кідман. Щоправда, у широких колах мода не прижилася.

І ось у неї з'явився новий шанс.

Стилісти кажуть, що носити браслети можна навіть поверх рукава. Дуже важливо, щоб прикраса трималася на руці. Найбільш зручні у цьому сенсі браслети на гумці, яку можна легко регулювати.

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Яким моделям віддати перевагу? Добре виглядають браслети з намистин — наприклад, стилізованих під перлини. Можна одягати й одразу кілька браслетів. Дуже ефектно вони будуть виглядати з чорною сукнею чи сарафаном, або з яскравим, кольоровим вбранням.

Браслети з намистин – прекрасне доповнення до літнього вбрання

Елегантно виглядатиме на верхній частині руки тонкий браслет у вигляді ланцюжка, а масивний — ексравагантно.

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Дотримуватися нових трендів — значить, виглядати стильно.

Раніше стилістка Жанна Сабурова назвала головні тренди літнього взуття.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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