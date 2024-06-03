Настало довгоочікуване літо і з собою принесло нові тренди. Вони в усьому: в одязі, взутті і, звісно ж, в аксесуарах. Зовсім недавно «ФАКТИ» писали про наймодніші закриті купальники літа-2024. Але особливе місце в жіночому вбранні займають прикраси. Уміння їх носити — особливий талант.

ВІДЕО ДНЯ

Як казав легендарний художник Енді Воргол, прикраси не роблять їхню власницю красивішою, проте змушують її відчувати себе такою. А Коко Шанель вважала, що прикраси — це те, що робить жінку жінкою.

В інтерв'ю «ФАКТАМ» експертка зі стилю Ірина Бейлі розповіла про нові тренди в літніх прикрасах, а також поділилася ідеями щодо того, як їх носити, щоб це виглядало стильно.

«Брошки, виконані з каменів, можуть перетворити літній шарф на вишукане жабо»

- Тренд цього літа — великі брошки-квіти, — каже Ірина Бейлі. — Цього літа завдяки їхній популярності ви можете дати своєму літньому гардеробу новий подих. Багато провідних брендів представили свої інтерпретації цих приголомшливих аксесуарів. Цього сезону великими трояндами, півоніями, ліліями і ромашками «розквітнуть» брошки на сукнях, жакетах, блузах і навіть футболках і спідницях.

РЕКЛАМА

Ірина Бейлі: «Цього сезону великими трояндами, півоніями, ліліями і ромашками „розквітнуть“ брошки на сукнях, жакетах, блузах і навіть футболках і спідницях» (фото з альбому Ірини Бейлі)

— Стиліст одного з всесвітньо відомих ювелірних брендів пропонує носити нині популярні брошки у вигляді метеликів не лише традиційним способом збоку на грудях, а й посередині, а то й одразу з обох боків — наприклад, на двох широких бретелях сарафанів чи топів. А як ви порадите носити брошки-квіти?

- Для мене брошки є особливим аксесуаром, який з легкістю може змінювати не тільки образ, а й призначення того чи іншого елемента одягу. Наприклад, брошки, виконані з каменів, можуть перетворити літній шарф на вишукане жабо. А що стосується великих брошок-квітів, то їх сміливо можна носити там, де починається розріз вашої літньої спідниці або сукні. Футболка стане стильною блузою, якщо ви розмістите брошку-квітку на плечі, ближче до обличчя. Також можна приколоти нею легкий шарф до плеча.

РЕКЛАМА

Завдяки модним прикрасам ви можете дати своєму літньому гардеробу свіже прочитання (фото з альбому Ольги Сметанської).

«Що більше деталей на брошці-квітці, то скромнішим і спокійнішим має бути одяг»

— Чи правда, що лаконічним і стильним образ робить квітка в тон сукні, футболки, жакета — наприклад, біла троянда на білому, чорна на чорному, жовта на жовтому?



РЕКЛАМА

- Так, це саме так. Уже сама фактура тканини, з якої створена брошка, робить ненав'язливий акцент на вбранні. Однак не варто нехтувати і дуже яскравими відтінками, які влітку будуть доречні. Думаю, від білої футболки з легкими лляними штанами будь-якого пастельного відтінку і яскравими прикрасами у вигляді квітів на кишенях оточуючі будуть у захваті.

— Помітила, що багато дизайнерських квітів зараз дуже деталізовані — наприклад, вони з тичинками. Як порадите комбінувати такі прикраси з одягом?



— Що більше деталей на брошці-квітці і що вона більша, то скромнішим і спокійнішим має бути одяг. Таким чином ви зробите акцент на красі та філігранності виконання прикраси. У даному випадку така брошка — арт-об'єкт.



— Чи пасуватимуть шовкові квіти до лляної сукні або навпаки?



— Звичайно. Брошка-квітка, виконана з шовку або шифону, додасть легкості будь-якому вбранню з льону або деніму.



Обираючи в магазині брошку у вигляді квітки, продумайте, з якими речами будете її носити (фото з альбому Ольги Сметанської)

«Кишені, повністю прикрашені різними за розміром і фактурою брошками, зроблять ваше пальто новим»

— Чи можна прикрасити квіткою кишеню однотонної сукні або літнього пальта?



— Це прекрасна ідея. Кишені, повністю прикрашені різними за розміром і фактурою брошками, зроблять ваше пальто новим. Ви можете розмістити об'ємну брошку-квітку в центрі кишені, а навколо приколоти маленькі брошки-комахи. Їх зараз відносно недорого можна купити в багатьох магазинах товарів для рукоділля. Також можете прикрасити одну кишеню великою квіткою, а на іншу приколоти в розкид брошки невеликого розміру.



— Чи варто декорувати брошками сумки та взуття?

- Взагалі сумки — самодостатній аксесуар. Але літню сумку з мішковини цілком можна декорувати таким чином. Для цього з десяток брошок приколіть з одного боку. Що стосується взуття, за допомогою брошок можна зробити реновацію старих, зношених улюблених босоніжок. Щоправда, в такому разі я б рекомендувала позбуватися шпильок на брошках, щоб не поранитися, і приклеювати їх. Пишні брошки-квіти трохи вище від носка туфель прикриють ті місця, які зносилися.

— Нині чимало брошок одночасно є шпильками для волосся. Шпилька і затискач дають змогу здійснювати трансформацію…



- В універсальності такій прикрасі не відмовиш. Але зі шпильками завжди треба бути обережними. Вони можуть відкритися і подряпати шкіру голови або заплутатися у волоссі. Зачіска ж у стилі легендарної Фріди Кало може стати ключовим елементом вашого образу. Щоправда, Фріда Кало використовувала як прикраси живі квіти, але красиві брошки з тканин цілком замінять справжні бутони і створять повну ілюзію натуральних.

— Як вибирати брошки в магазині? Чи потрібно їх приміряти? Адже трапляється, що брошка-квітка сподобалася, але на легкій тканині сукні прикраса не тримається, бо для неї важкувато.



— Вибираючи в магазині модну брошку, бажано її приміряти з тим вбранням, з яким збираєтеся цю прикрасу комбінувати. Але в описаному випадку не варто відмовлятися від покупки, якщо брошка вам дуже подобається. Ви можете комбінувати її з іншою сукнею або піджаком чи розмістити на кромці горловини — там вона, найімовірніше, триматиметься. І не бійтеся експериментувати. Це головний тренд, який поза часом.



Брошки-квіти — це красиво і стильно (фото з альбому Ольги Сметанської)

— Чи актуальні вінтажні брошки?



- Вони доречні завжди. Такі прикраси несуть у собі дух тих років, коли були створені, і відбиток краси тих, кому належали. На блошиних ринках можна знайти справжні раритети.

— Які тонкощі потрібно знати при виборі вінтажної брошки?



- Насамперед варто звернути увагу на основу брошки, щоб зрозуміти, чи можливо її реставрувати. Потім вивчіть стан каменів, якщо брошка ними інкрустована. Часто кристали подряпані від частого носіння або недбалого зберігання. Така брошка потребуватиме додаткових фінансових вкладень, якщо ви хочете вдихнути в неї життя. Та є такі брошки, які того варті. Наприклад, з унікальним дизайном і бекграундом, про який може свідчити авторський знак або лого бренду.

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв'ю з експертом зі стилю Іриною Бейлі: «Оновити гардероб можна практично безкоштовно!»

Фото в заголовку з альбому Ольги Сметанської

68

Читайте нас у Facebook