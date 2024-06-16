Спека повертається разом із зливами: якою буде погода в Україні на тижні 17 — 23 червня

В Україні після комфортної погоди на цих вихідних впродовж наступного тижня очікується класичний літній характер погоди, з періодичними дощами та переважанням теплої, місцями спекотної повітряної маси. Так вважає відомий метеоролог кандидат географічних наук Ігор Кібальчич.

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«Завдяки надходженню повітряних мас та атмосферних фронтів із центральної Європи, у західних областях нашої країни очікується доволі нестійка погода — періодично проходитимуть дощі у супроводі гроз, подекуди не виключені сильні зливи, шквали та крупний град. В інших регіонах погода очікується більш стійкою з тенденцією поступового підвищення температури повітря, особливо на півдні та південному сході», — написав він.

У понеділок, 17 червня, вночі у північних, центральних та східних регіонах, вдень у більшості областей України пройдуть дощі з грозами, подекуди значні опади. Вдень в окремих пунктах можливий град та шквали, 15 — 20 м/с. Вітер західний, північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +13…+18 °С, вдень +21…+26 °С, на півдні +26…+31 °С.

У вівторок, 18 червня, вночі без істотних опадів, вдень на Півночі Лівобережжя та місцями у центральних областях пройдуть невеликі короткочасні дощі з грозами, на решті території країни без опадів. Вітер північно-західний, 5 — 10 м/с, у західних областях змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +13…+18 °С, на південному сході до +20 °С; вдень +24…+29 °С, на півдні місцями до +32 °С.

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У середу, 19 червня, вночі без опадів, вдень у західних та Київській областях очікуються грозові дощі, місцями сильні зливи, град та шквали, 17 — 22 м/с. На решті території країни без опадів. Вітер у західній частині південний, 5 — 10 м/с, на решті території змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +13…+18 °С, на південному сході до +21 °С; вдень +27…+32 °С.

У четвер, 20 червня, у центральних, північних та східних областях пройдуть дощі з грозами, на решті території без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с, на Лівобережжі вдень місцями пориви, 15 — 17 м/с. Температура повітря вночі +10…+15 °С, у південних та східних областях +17…+22 °С; вдень +20…+25 °С, на півдні та у Криму +26…+31 °С.

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У п'ятницю, 21 червня, опадів в Україні не передбачається. Вітер північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +11…+16 °С, у південних областях до +18 °С; вдень +22…+27 °С.

У суботу, 22 червня, утримається переважно суха стійка погода, лише вдень у західних областях місцями пройде невеликий короткочасний дощ із грозою. Вітер західної чверті, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +12…+17 °С, вдень +27…+32 °С.

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У неділю, 23 червня, у західних областях місцями пройдуть дощі із грозами, на решті території України без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +16…+21 °С, вдень +29…+34 °С, на півдні місцями +36 °С.

Як писали «ФАКТИ», в Укргідрометцентрі попереджали, що цього року літо очікується дещо спекотніше, ніж минулого. Найвища температура, за прогнозами синоптиків, буде у липні та першій половині серпня.

Фото: https://ua.depositphotos.com/

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