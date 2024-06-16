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Можете бути в них впевнені: експерти визначили топ-10 найнадійніших «сімейних» автомобілів

18:12 16 червня 2024
Авто

При виборі автомобіля сімейний водій з дітьми повинен керуватися не лише своїми власними уподобаннями, а й факторами, що впливають на пасажирів. Зокрема, машина для потреб сім'ї має бути просторою та безпечною. Важливим є і фактор надійності, адже у сімейного автомобіліста навряд чи знайдеться зайвий час та гроші на постійний ремонт авто. Враховуючи ці аспекти, експерти проекту Nationwide Vehicle Contracts склали власний рейтинг найкращих моделей для сімей з дітьми, пише Твоя Машина.

Список складається з 10 авто, кожний з яких має високі бали від Euro NCAP, що оцінює сучасні машини у сфері безпеки. Всі машини з переліку здатні достатньо захистити як дорослих, так і дітей на пасажирських сидіннях, а також пішоходів, мають технології допомоги водію та запобігання ДТП. Загалом рейтинг виглядає так:

Volvo XC40
Nissan Qashqai
Volkswagen Taigo
Audi Q4 e-tron Estate
Cupra Formentor
Hyundai Tucson
Nissan Juke
Volkswagen Golf Hatchback
Volkswagen Tiguan
Ford Focus Hatchback.

Як писали «ФАКТИ», раніше автоексперти назвали топ-5 автомобілів, які краще купувати не новими, а також 5 найгірших уживаних автомобілів.

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