Уживані автомобілі — це завжди ризик з точки зору надійності, оскільки ймовірність виникнення проблем з ними значно вища, ніж з абсолютно новими машинами, пише avtosota.com.

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Проте існує безліч автомобілів, які цінуються за надійність і міцну конструкцію. Ці машини однаково привабливі як абсолютно новими, так і через кілька років, тому через якийсь час вони здаються навіть більш вигідною покупкою, коли ціна на них падає.

Honda Accord

Honda Accord — поважний сімейний седан, який з часом стає тільки кращим. Це відбувається завдяки конструкторським і дизайнерським рішенням Honda, що постійно вдосконалюються, а також привабливому ціновому діапазону. Модель 2022 року не стала винятком із підходу Honda. Вона може похвалитися стилем із натяком на спортивність, інтер’єром із безліччю сучасних функцій, передовими системами безпеки. За підсумками 2023 року Accord увійшов до трійки лідерів найбільш безпроблемних і ліквідних машин.

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Audi A3

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Седан Audi A3 — розкішний автомобіль із витонченим стилем як усередині, так і зовні. Преміальні автомобілі більше за інших страждають від швидкого старіння технологій і втрати вартості. Але є чудова новина: це означає, що на вторинному ринку преміум можна купити за привабливою ціною. Наприклад, Audi A3 у віці 1−3 років коштуватиме значно нижче, ніж нова, але за ці роки ще не встигне розгубити всіх своїх переваг. Зовнішній вигляд седана останніх поколінь ще не встиг застаріти, інтер’єр теж виглядає сучасним. Audi пишається своїм преміальним оздобленням, тож у салоні все шикарно і правильно. Ризик під час купівлі преміального автомобіля, особливо зі спортивним ухилом, завжди присутній, але вартість порівняно з новими моделями роблять A3 дуже привабливим вибором, незважаючи на всі ризики.

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Hyundai Sonata

Елегантний автомобіль наводить свої аргументи у доволі конкурентній галузі сімейних седанів. У конкурентній боротьбі з Honda Accord і Toyota Corolla, Sonata пробила собі шлях у серця автомобілістів. Однак варто враховувати, що Sonata популярна не тільки серед сімей, а й серед таксистів — ризики нарватися на автомобіль з величезним пробігом і юним віком досить високі. Однак це теж показник надійності: у таксі не беруть машини, які без кінця ламаються. Sonata пропонує на вибір безліч силових агрегатів майже на будь-який запит.

Mazda3

Хетчбек Mazda3 — просторий і елегантний автомобіль, на який обертаються, коли бачать його на вулицях. Плавні лінії та стильний профіль передають відчуття зрілості, хоча характер їзди носить нотки спортивності, закладені в ДНК моделі. Mazda3 зберігає те задоволення від водіння з упевненим настроєм і добре поставленими манерами, яке робить її популярною серед тих, хто веде активний спосіб життя. Покупцям доступні кілька варіантів силових агрегатів, трансмісій і коробок передач, що дає змогу вибрати з широкого спектра варіантів Mazda3.

Honda Civic

Японська модель представлена у двох типах кузова — хетчбек і седан. Хетчі менш популярні, ніж седани, але не через свої конструктивні особливості або «болячки», а через більшу схильність автомобілістів до типу кузова седан. До того ж на задньому сидінні інженерам вдалося зробити більше місця для ніг, ніж майже у всіх конкурентів у сегменті. Будь-який вживаний автомобіль має пройти професійну перевірку перед купівлею, але моделі Honda зазвичай проходять її навіть у вживаному вигляді. Це відбувається завдяки легендарній якості збірки і міцності конструкції японських автомобілів, що також пояснює їхню довговічність. Civic — чудовий варіант навіть для автомобіля з пробігом: привабливий дизайн, зручний салон, відмінні характеристики, висока безпека і відмінна надійність. Civic може стати ідеальним автомобілем для тих, хто шукає комфорт за розумними цінами.

Як писали «ФАКТИ», раніше експерти назвали шість «фатальних» помилок при покупці вживаного автомобіля та назвали японські авто, які краще не купувати.

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