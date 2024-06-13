Беріть від літа все: Євген Клопоненко порадив рецепт смачних вареників з черешнею
Коли напала ностальгія за літніми канікулами й дитинством, хочеться чогось ягідного, смачненького та особливого, — ліпіть вареники з черешнею. Так радить на своєму сайті український кулінар і фудблогер Євген Клопотенко.
Він пропонує взяти за основу просте, заварне тісто, яке замішується буквально за десять хвилин.
Що потрібно?
Для тіста
- 400 г пшеничного борошна
- 200 мл окропу
- 3 ст. л. олії
- 1 дрібка солі
Для начинки
- 300−350 г черешні без кісточок
- 20 г вершкового масла
- 1−2 столові ложки меду
Приготування
Спочатку ретельно промийте черешню, видаліть хвостики та кісточки.
Приготуйте тісто — додайте у миску 400 г борошна, 3 ст. л. олії та 1 дрібку солі, після чого залийте суміш 200 мл окропу.
Вимішуйте тісто спочатку ложкою (адже воно гаряче), а потім, коло тісто злегка охолоне — руками. В результаті у вас має вийти еластична маса, яке не липне до рук. Сформуйте з тіста кулю, загорніть у харчову плівку та залиште відпочивати на 15 хв.
Розкачайте тісто у пласт, товщиною приблизно 3−4 мм, він не повинен бути надто тонким. Виріжте кружечки склянкою або спеціальною формочкою.
Викладіть по 1−2 черешні на кружальце тіста та заліпіть вареники.
Відваріть вареники у киплячій воді 3−5 хв після того, як вони піднімуться на поверхню. Відкиньте вареники на друшляк та викладіть в миску.
Подавайте страву вершковим маслом, а за бажанням додайте 1−2 столові ложки меду.
До речі, якщо черешні чи вишні у вас багато, завжди можна спекти з нею дріжджовий рулет за рецептом того ж Євгена Клопотенка.
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