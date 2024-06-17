Autostrada запустила повністю автоматизований водогін «Запоріжжя — Марганець»: «з нуля» за 7 місяців
В Запорізькій та Дніпропетровській областях запрацював магістральний водогін, побудований «з нуля» після руйнування росіянами дамби Каховської ГЕС. «Вода вже подається із Запоріжжя на насосно-фільтрувальну станцію у Марганець (перша гілка), де вона очищується та розходиться до споживачів — у Марганецьку, Мирівську, Широківську, Томаківську громаду. Друга гілка забезпечуватиме водою Нікополь, Покровське та Червоногригорівку (Дніпропетровщина)», — написав власник групи компаній Autostrada Максим Шкіль, яка була підрядником будівництва водогону.
За його словами, будівництво водогону та підготовку його до запуску Autostrada завершила ще у лютому, з того часу чекали на визначення балансоутримувача об’єкта та на забезпечення постійною напругою. Шкіль відзначив, що обʼєкт побудували за 7 місяців — від проєктування до реалізації, що є рекордно коротким терміном.
«Одночасно тривало проєктування, отримання технічних умов, погоджень та дозволів і власне будівництво — проектувальники, геодезисти, будівельники працювали злагоджено та паралельно — безпосередньо на об’єкті, в режимі 24/7! Це були надскладні задачі, але ми їх вирішили!» — написав власник Autostrada. За його словами, система водогону повністю автоматизована та інформатизована, повністю працює від джерела постійного електропостачання.
Протяжність мережі — 77,9 км. Проєктна потужність водогону — 150 000 м3 води за добу. «Важливо було забезпечити забір води саме з Дніпра, який має постійний приток живої води. Так як через постійні ворожі обстріли доступ до русла Дніпра обмежений в багатьох районах, забір води вирішено було робити із Запоріжжя», — відзначив Шкіль. За його словами, проєктувальники проводили траси фактично за картами, адже зйомка забрала би багато часу. І лише після того, як траса була прокладена, уточнювали все це геодезією.
«Влаштовували труби там, де це неможливо відкритим способом, під автомобільними дорогами, залізницею та річкою — здійснювали проколи, методом горизонтального буріння — бурова установка пробурює свердловину, в яку затягують футляр у вигляді сталевої труби, після цього у цей футляр протягується склопластикова труба», — розповів підприємець. Він також додав, що для забезпечення електропостачання водогону споруджена 26-кілометрова основна та резервна лінії електропостачання мереж 6кВ та 35кВ. В якості альтернативного (резервного) джерела живлення, на кожній підстанції встановлено по 2 дизель-генератори потужністю до 1 МВт.
«Щоб убезпечити водогін від обстрілів, практично всю систему магістральних трубопроводів та насосних станцій сховано під землю. По закінченню робіт проведено ремонт доріг, якими рухалася будівельна техніка, благоустрій територій, озеленення», — додав він.
За словами Шкіля, за умов відсутності своєчасного фінансування будівництво здійснювалося фактично за кредитні та обігові кошти компанії. «Незважаючи на стовідсоткову готовність водогону ще в лютому, борг держави перед Autostrada лише за цей об’єкт — 1,5 млрд грн. Сподіваюсь, що це питання буде врегульоване найближчим часом. Дякую команді за відмінну роботу!» — підсумував підприємець.84
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