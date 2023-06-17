Вода відходить: опубліковано нові фото підірваної ворогом Каховської ГЕС

Американська компанія Maxar Technologies зробила 16 червня кілька нових знімків із супутника підірваної російськими ворогами Каховської ГЕС.

Їх опублікувала програма журналістських розслідувань «Радіо Свобода. Схеми».

На знімках можна побачити знищену греблю — вірніше, її залишки на обох берегах Дніпра.

Також чітко видно зруйновану адмінбудівлю.

Крім того, фото свідчать, що у прилеглих населених пунктах вода вже відійшла. Зокрема, така ситуація в смт Козацьке на правому березі Дніпра, де розташований річковий термінал «Нібулон».

Якщо раніше територію термінала було повністю затоплено, то нові зображення показують, що вода вже відійшла звідти.

Нагадаємо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС 6 червня, вчинивши один із наймасштабніших екологічних та гуманітарних злочинів у новітній історії. Внаслідок дій загарбників було підтоплено десятки населених пунктів.

Місцева влада, поліція та рятувальники почали проводити евакуацію населення з постраждалих сіл та міст. Паралельно з цим війська рф стали інтенсивніше вести обстріл саме по місцях, де йде евакуація.

Згодом в українському представництві природоохоронної організації Greenpeace повідомили, що через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС було затоплено нафтопереробні заводи, автозаправні станції, теплоелектростанції та різноманітні склади — сукупно 32 об’єкти. У перші дні катастрофи витекло у воду щонайменше 150 тонн моторного мастила.

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