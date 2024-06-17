«Ксерокопія татуся»: мережа відреагувала на святкове відео доньки Лілії Ребрик
Популярна акторка та телеведуча Лілія Ребрик, яка нещодавно народила третю дитину, замилувала шанувальників світлинами з новонародженою Аделіною. На своїй сторінці у соціальній мережі Лілія виклала відео з крихіткою, яка відзначила три місяці.
«Наша полуничка, — підписала відео Ребрик. — Адель сьогодні три місяці… як летить час!»
На відео дівчинка одягнена у боді з малюнками клубничок, а поряд з нею святковий торт з ягідками та написом «3 місяці».
Шанувальники акторки відреагували на відео дівчинки, назвали її «клубничкою» та побажали жити у мирі.
«Вітаємо! Щасливого дитинства та мирного неба», — написали у коментарях.
«Тільки не переплутайте Адельку з тортиком, таку солоденьку полуничку, — зауважили дописувачі. — Нехай росте на радість і щастя!»
Дописувачі відмітили, що Адель дуже схожа на чоловіка Ребрик — Андрія Дикого.
«Щастя маленький „дикій“ дівчинці, — побажали шанувальники. — Ксерокопія татуся».
Нагадаємо, Лілія Ребрик вже повернулась до роботи на телебаченні.
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