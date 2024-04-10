Недовго засиділась у декреті: багатодітна мама Лілія Ребрик повернулась у прямий ефір

Акторка та телеведуча Лілія Ребрик, яка лише місяць тому народила третю доньку, недовго засиділась у декретній відпустці. Вона влаштувала сюрприз своїм шанувальникам, повернувшись до роботи в прямому ефірі ранкового шоу.

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За словами Лілії за цей короткий час вона встигла неабияк скучити за роботою в кадрі та колегами. Каже, що спробує поєднувати роботу та материнство, а далі — буде видно.

«Скучила! Я в ефірі! Все під контролем. Манюня нагодована. Не турбуйтеся! Я пробую, а там буде видно», — пише Лілія в інстаграмі.

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В коментарях шанувальники Ребрик вітають її з поверненням в ефір і засипають її компліментами. Пишуть, що вона прекрасно виглядає, ніби побувала не в пологовому, а на відпочинку.

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Нагадаємо, Лілія Ребрик з чоловіком Андрієм Диким виховують трьох доньок — Діану, Поліну та новонароджену Аделіну.

Гаряча матуся нещодавно вразила відвертим фото та розповіла, як вперше залишила вдома маленьку Адель.

Фото: instagram.com/liliia.rebrik

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