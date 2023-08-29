Повністю знесло другий поверх автобуса: українські туристи постраждали у ДТП у Румунії (фото, відео)

У Румунії, де днями десятки людей постраждали внаслідок двох вибухів на автомобільній газозаправній станції, сталася ДТП.

У місті Неводарі у понеділок, 28 серпня, сталася аварія за участю автобуса, який прямував з Одеси до Констанци.

У румунській Генеральній інспекції з надзвичайних ситуацій заявили, що водій автобуса проігнорував дорожній знак і зачепив обмежувач висоти, передає видання Digi24.

Від удару покрівлю транспортного засобу майже повністю знесло. У салоні автобуса, в якому знаходилися 40 осіб, вибиті вікна та пошкоджено стійки.

Внаслідок цього 15 людей отримали поранення, з них двоє дітей. 8 постраждалих було госпіталізовано.

Незадовго до цього НП у Румунії в аварію потрапив автобус з молдавськими туристами. Автобус з 70 людьми у салоні, який прямував до Болгарії, врізався у вантажівку з зерном на узбіччі, постраждали 19 людей, пише newsmaker.md.

Нагадаємо, днями на півночі Італії автобус з десятками українських туристів зіткнувся з фурою, 15 людей постраждали.

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