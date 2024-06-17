В Німеччині попередили про зменшення підтримки України

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок, яка закликала союзників посилити ППО України, заявила про зменшення підтримки нашої країни та можливі наслідки цього для Німеччини.

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«Якщо ми не продовжимо підтримувати Україну, ми ризикуємо тим, що війська путіна опиняться на кордоні з Польщею, — сказала вона в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung. — Незабаром війна буде на території ЄС і НАТО. Зрештою, йдеться також про одне: підтримка України утримує війну подалі від нас».

Вона також попередила про потенційну кількість мігрантів у Німеччині.

«Якби Україна більше не могла себе захистити, то мільйонам людей, ймовірно, довелося б тікати. Тому що хто добровільно житиме під тортурами та окупацією?» — сказала міністерка, передає t-online.

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За словами Бербок, війна російського президента путіна спрямована і проти них. За її словами, кремль дестабілізує всю Європу, використовуючи кібератаки й політичні вбивства.

«путін хоче зруйнувати мирний порядок в Європі й, таким чином, якомога більше ліберальних демократій. З цією метою він також має поплічників на крайніх правих і крайніх лівих позиціях в наших парламентах, які один в один переймають його пропаганду», — заявила Бербок.

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Раніше канцлер Німеччини Шольц розкритикував «мирний план» путіна.

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