НАТО веде переговори про розгортання більшої кількості ядерної зброї перед обличчям зростаючої загрози з боку росії та Китаю. Про це заявив Єнс Столтенберг в інтерв'ю The Telegraph. Він також додав, що блок повинен показати свій ядерний арсенал світу, щоб надіслати пряме послання своїм противникам. Генсек НАТО повідомив, що між членами Альянсу проводяться консультації щодо виведення ракет зі сховищ і приведення їх у бойову готовність, і закликав використовувати прозорість як стримуючий фактор. Раніше президент Макрон назвав умови, за яких Франція може використати ядерну зброю.

ВІДЕО ДНЯ

«Я не буду вдаватися в оперативні деталі щодо того, скільки ядерних боєголовок має бути в бойовому складі, а скільки — на зберіганні, але ми повинні консультуватися з цих питань. Це саме те, що ми робимо», — сказав Столтенберг .

На його думку, ядерна прозорість має бути наріжним каменем ядерної стратегії НАТО, щоб підготувати Альянс до того, що він назвав «більш небезпечним світом».

«Прозорість допомагає донести прямий сигнал про те, що ми, звичайно, є ядерним Альянсом, — додав Єнс Столтенберг. — Метою НАТО, звичайно, є світ без ядерної зброї, але поки ядерна зброя існує, ми залишатимемося ядерним альянсом, тому що світ, в якому росія, Китай і Північна Корея мають ядерну зброю, а НАТО — ні, є більш небезпечним».

РЕКЛАМА

Він попередив, що Китай, зокрема, інвестує значні кошти в сучасні озброєння, в тому числі в свій ядерний арсенал, який, за його словами, зросте до 1000 боєголовок вже до 2030 року.

«А це означає, що в недалекому майбутньому, — сказав він, — НАТО може зіткнутися з чимось, з чим він ніколи раніше не стикався, а саме з двома ядерними потенційними супротивниками — Китаєм і росією. Звичайно, це має наслідки».

РЕКЛАМА

США і Великобританія передали свої сили ядерного стримування НАТО, в той час як інші європейські союзники поділяють тягар відповідальності, зберігаючи зброю на своїй території і інвестуючи в системи для її запуску. Кількість діючих ядерних боєзарядів тримається в таємниці, але за оцінками, у Великій Британії розгорнуто близько 40 із 225 одиниць. У США — близько 1 700 із 3 700. Франція, третя ядерна держава НАТО, не надає свій атомний арсенал у розпорядження Альянсу через давнє рішення зберігати незалежність у питаннях власного стримування.

BBC повідомила, що російський підводний човен, який зараз перебуває на Кубі, був помічений біля берегів Шотландії минулого тижня. За даними міністерства оборони Росії, «Казань» здатна нести сучасну зброю, але вона не заходила у води Великої Британії. Тим не менш, міністерство оборони поінформувало прем'єр-міністра.

РЕКЛАМА

путін неодноразово погрожував застосувати ядерну зброю в Україні і розмістив боєголовки ближче до кордонів Європи. Однак останнім часом він зменшив свої погрози. Глава НАТО відмовився обговорювати, скільки боєголовок слід вилучити зі складів і поставити на бойове чергування, але повідомив, що консультації з цього питання проводяться в режимі реального часу.

Раніше повідомлялося, що ISW вважає застосування росією ядерної зброї в Україні малоймовірним.

37

Читайте нас у Facebook