Вся справа в росії: США розмістять ядерну зброю у Великобританії

В той час як росія нарощує ядерний потенціал у білорусі, США планують розмістити ядерну зброю у Великобританії, повідомляє The Telegraph з посиланням на документи Пентагону. Це станеться вперше за майже 16 років і пов'язано з посиленням загрози з боку росії. США вивели ядерні боєголовки з Великої Британії у 2008 році. Тоді вважалося, що загроза холодної війни з боку Москви зменшилася. Однак зараз ситуація змінюється.

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Портал, посилаючись на документи Пентагону, до яких отримали доступ журналісти, повідомляє, що США мають намір розмістити ядерні боєголовки, «втричі потужніші за бомбу, скинуту на Хіросіму», на базі Королівських ВПС Лейкенхіт в графстві Саффолк.

«Очікується, що RAF (Королівські військово-повітряні сили) Лейкенхіт зможе розміщувати бомби B61−12, більш ніж втричі потужніші за атомну бомбу, скинуту на Хіросіму в 1945 році», — йдеться у повідомленні.

Минулого тижня адмірал Роб Бауер, голова Військового комітету НАТО, заявив на пресконференції після зустрічі керівників оборонних відомств країн-членів Альянсу в Брюсселі, що західні країни повинні готуватися до фундаментальних змін у своєму житті.

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«Ми повинні усвідомити, що ми не живемо в мирі, і тому готуватися до конфлікту з росією. Але дискусія набагато ширша — йдеться як про промислову базу, так і про людей, які повинні зрозуміти, що вони мають відігравати певну роль», — сказав військовий, якого цитує The Telegraph.

Роб Бауер вважає, що в разі початку війни необхідно буде мобілізувати велику кількість цивільного населення. Тому уряди повинні поспішати зі створенням систем управління цим процесом, підкреслив він.

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The Telegraph зазначає, що повернення американської зброї до Великої Британії є частиною загальнонатовської програми з розвитку та модернізації ядерних об'єктів у відповідь на посилення напруженості у відносинах з кремлем після вторгнення в Україну в лютому 2022 року. росія заявила, що розгортання американської зброї у Великій Британії буде розглядатися Москвою як «ескалація» і буде зустрінуте «компенсаційними контрзаходами».

Окрім конфлікту в Україні, Захід стикається зі наростальними викликами з боку Ірану та Північної Кореї, які останніми роками зблизилися з Москвою.

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Документи, до яких отримав доступ портал, свідчать, що Пентагон замовив нове обладнання для бази, в тому числі балістичні щити для захисту військовослужбовців від атак на «високоцінні активи». У червні розпочнеться будівництво нового житлового комплексу для американських військовослужбовців, які там працюють. США вже оголосили про плани розмістити в Лейкенхіті дві ескадрильї винищувачів F-35, які здатні нести бомби.

Днями британський генерал Сандерс терміново звернувся до нації через загрозу з боку рф.

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