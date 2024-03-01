Під час виступу у Федеральних зборах путін використовував «втомлену» риторику про переговори і брязкання «ядерними шаблями», ймовірно, для того, щоб скористатися увагою Заходу до цієї промови для просування поточних інформаційних операцій кремля. Він підтвердив свою удавану готовність до діалогу зі Сполученими Штатами з питань «стратегічної стабільності» і продовжив покладати відповідальність за відсутність переговорів на США, констатує Інститут вивчення війни. Раніше «ФАКТИ» називали зброю, яку може використати путін для реалізації своєї ядерної загрози проти України.

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путін стверджував, що якщо Сполучені Штати хочуть обговорювати важливі питання безпеки, то необхідно враховувати національні інтереси росії.

«Очільник кремля продовжує переслідувати максималістські цілі в Україні, які дорівнюють повній капітуляції України, а також має на меті послабити і демонтувати НАТО — цілі, які він, безсумнівно, розглядає як невід'ємну частину російських національних інтересів», — йдеться в аналізі.

Наразі кремль проводить інформаційну операцію, імітуючи зацікавленість у переговорах, щоб спонукати Захід до випереджувальних поступок щодо суверенітету і територіальної цілісності України.

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путін також підкреслив, що росія володіє зброєю, здатною завдати удару по західних країнах, і заявив, що ескалація Заходу загрожує можливим ядерним конфліктом, який може знищити цивілізацію.

«путін і російські офіційні особи часто посилаються на ядерні загрози, щоб вселити страх у західну аудиторію і послабити підтримку України з боку Заходу. кремль не вдався до значної ескалації у відповідь на надання Україні нових західних систем», — ISW продовжує оцінювати, що застосування росією ядерної зброї в Україні та за її межами є вкрай малоймовірним.

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Раніше повідомлялося, як у США відреагували на ядерні погрози путіна.

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