«Все своє заберемо»: популярний співак представив неофіційний гімн України на «Євро-2024»

Український співак YAKTAK презентував свій новий трек «Ми йдемо», який назвав «гімном єдності та боротьби». Пісня «Ми йдемо» та кліп на неї вийшов у день, коли збірна України з футболу грала з командою Румунії на «Евро-2024». У композиції оспівується рішучість і сила людей, які об'єднуються заради спільної мети — досягнення перемог і повернення того, що належить їм по праву. «Ми йдемо. Все своє заберемо. Ми йдемо. Всі разом до перемог», — співає YAKTAK.

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«Все своє життя я дуже люблю футбол, — написав музикант на своїй офіційній сторінці у мережі. — Пам’ятаю, як ми грали просто всюди — на асфальті, на траві, десь в полі, розставляючи ворота з кепок. Пам’ятаю, як мріяв колись, щоб на стадіоні перед матчем співали мій трек. Надихнувшись цим вайбом і створилася ця пісня».

У кліпі використані кадри хроніки війни та матчів української команди з футболу. Зйомки відео проходили на стадіоні «Рух» у Івано-Франківську.

«Ми створили трек, який має всі шанси стати офіційним гімном України на „ЄВРО-2024“, або ж просто фанатською піснею, яку співатимуть наші вболівальники, — сказав музикант, презентуючи нову роботу. — Ця робота не лише про футбол. Вона й про те, що потрібно вставати і йти вперед. Вона частково про війну, про життя і, найголовніше, про силу».

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Шанувальники схвально оцінили нову роботу музиканта.

«Класний трек, який надихає йти далі», — написали у коментарях під відео.

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«Це наша земля і ми своє все повернемо! Братан, привіт, вітаю тебе з прем'єрою, класні пісні», — підтримали співака.

«Вау, дуже гарна пісня та своєчасна! — зауважили у дописі. — Віримо та вболіваємо, щоб наша збірна України пройшла якнайдалі».

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Раніше гурт «Антитіла» випустив потужний кліп.

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