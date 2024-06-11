Україна знищила Молдову в останньому спарингу перед Євро-2024: відеоогляд матчу

У вівторок, 11 червня, збірна України з футболу, яка зіграла внічию з німцями (0:0) і поступилася полякам (1:3), провела на стадіоні «Зімбру» в Кишиневі останній спаринг перед від'їздом на Євро-2024 проти команди Молдови.

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Товариський матч

Молдова — Україна — 0:4

Україна: Лунін, Миколенко (Зінченко, 30), Матвієнко, Забарний, Конопля, Степаненко (Бражко, 68), Шапаренко (Малиновський, 78), Мудрик (Зубков, 69), Судаков, Циганков (Ярмоленко, 69), Яремчук (Довбик, 46).

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Голи: Яремчук (2), Циганков (43), Довбик (49), Судаков (54).

До матчу з командою Сергія Реброва, яка не пустила на чемпіонат Європи ісландців, збірна Молдови, у складі якої грав захисник «Карпат» Бабогло, підійшла з п'ятиматчевою безпрограшною серією у рідних стінах (в останньому спарингу підопічні Сергія Клещенка обіграли Кіпр — 3:2).

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Але вже на 2-й хвилині форвард Яремчук у своєму ювілейному, 50-му, поєдинку за збірну України класним ударом з меж штрафного майданчика дав зрозуміти господарям поля, що продовжити серію їм буде непросто — 0:1. До речі, цей гол став для Романа 15-м у футболці національної команди, і за цим показником він наздогнав Реброва.

На жаль, уже на 30-й хвилині Реброву довелося робити вимушену заміну. Замість Миколенка, під якого жорстко підкотився захисник молдаван, вступив у гру ще один представник АПЛ Зінченко. Сам же Віталій залишав поле зі сльозами на очах.

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Україна, яка повністю контролювала перебіг поєдинку, подвоїла перевагу в рахунку наприкінці першого тайму, коли Циганков обігрався з Судаковим і спрямував м'яч у сітку команди Молдови — 0:2.

Менше п'яти хвилин вистачило після виходу на заміну, щоб відзначитись точним ударом, поки що форварду «Жирони» Довбику (Артема бачать без п'яти хвилин гравцем «Атлетико»), котрий «пробив» голкіпера молдаван потужним ударом з гострого кута — 0:3.

Четвертий м'яч влетів у ворота Молдови на 54-й хвилині, коли Довбик вдало асистував Судакову — 0:4.

Наступного дня після зустрічі в Кишиневі збірна України вирушить до німецького міста Вісбаден, де житиме та тренуватиметься під час чемпіонату Європи. Як відомо, на груповій стадії турніру «жовто-сині» зіграють із командами Румунії (17 червня у Мюнхені), Словаччини (21 червня у Дюссельдорфі) та Бельгії (26 червня у Штутгарті).

Раніше «ФАКТИ» опублікували розклад прямих телетрансляцій та календар матчів Євро-2024.

Фото uaf.ua

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