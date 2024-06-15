Італія пропустила найшвидший гол в історії ЧЄ та у відповідь забила двічі: відеоогляд матчу Євро-2024

У суботу, 15 червня, після зустрічі Іспанія — Хорватія (3:0) відбувся ще один поєдинок у «групі смерті» чемпіонату Європи з футболу.

ВІДЕО ДНЯ

Євро-2024. Група В. 1-й тур

Італія — Албанія — 2:1

Голи: Бастоні (11), Барелла (16) — Байрамі (1).

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На полі «Вестфаленштадіону» у Дортмунді зійшлися чинні чемпіони Європи італійці та команда-відкриття відбірного турніру Албанія, яку очолює 50-річний бразильський фахівець Сільвіньо.

Щойно суддівський секундомір почав свій відлік, а голкіперу італійців Доннаруммі довелося діставати м'яч із сітки своїх воріт. Це півзахисник… італійського «Сассуоло» Байрамі виявився найпроворнішим після помилки захисника апеннінців Дімарко при вкиданні ауту і на 23-й секунді матчу став автором найшвидшого голу в історії чемпіонатів Європи (раніше рекорд належав росіянину Кириченку, який вразив ворота греків на Євро-2004 на 67-й секунді).

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Але надто вже хороші були підопічні Лучано Спаллетті цього вечора. Зусиллями Бастоні та Барели вони вже на 20-й хвилині вийшли вперед. Могли ще забити. Але зрештою перемогли зі скрипом. Та ще й вляпалися в історію.

0:1 Байрамі (1-а хв.)

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1:1 Бастоні (11-а хв.)

2:1 Барелла (16-а хв.)

Становище команд: 1. Іспанія — 3 очки; 2. Італія — 3 очки; 3. Албанія — 0; 4. Хорватія — 0.

У другому турі в квартеті В зіграють: Хорватія — Албанія (19 червня) та Іспанія — Італія (20 червня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що господарі турніру німці розгромили на старті Євро-2024 команду Шотландії.

Фото EFE

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