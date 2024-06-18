Відростив довге волосся та помітно схуднув: шанувальники опублікували «свіже» фото Олега Винника

Незважаючи на раптову «втечу» відомого виконавця Олега Винника до Німеччини його віддані шанувальники пам'ятають співака і постійно публікують його фото.

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Так, днями у Мережі з'явилося нове фото Олега Винника, на якому співака дуже важко впізнати: він схуд і відростив ще довше волосся. «Свіже» фото співака опублікувала голова офіційного фан-клубу та його представниця в Україні Валерія Барон.

У сторіз вона зробила невеликий коллаж, на якому показала пана Олега у червні 2020 року, а також додала нібито знімок з Німеччини, де від початку повномасштабної війни живе співак.

Фото з Instagram

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Також в Інстаграм вона розмістила фото з Винником, супроводивши його зворушливим дописом: «Велика удача в житті знайти таку людину, щоб було приємно дивитися, цікаво слухати, захоплено згадувати і з нетерпінням чекати наступної зустрічі! Спогади. світлина за мить до танців під дощем. Хто в курсі, той згадає цю ейфорію неймовірних відчуттів».

Фото з Instagram

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У коментарях під цим постом стали з'ялятися зворушливі спогади про співака та признання йому в почуттях й від інших шанувальників.

В той же час сам Олег Винник, здається забув про фанатів і просто зник з медіапростору. Артист не з'являється у соцмережах та не коментує російське вторгнення. Врешті, виявилося, що співак оселився у Німеччині. Як згодом пояснював сам артист, він боровся з серйозною хворобою. До України Олег Винник від початку повномасштабної війни жодного разу не повертався.

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Нагадаємо, що саме за таку позицію виконавець неодноразово стикався з критикою. Нещодавно співак Геннадій Вітер розповів, як Олег Винник його розчарував.

Фото з Instagram

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