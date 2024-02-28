Не завадило б поголити: в мережі з’явилося нове фото Винника (фото)

Поки співак Андрій Кравченко повів рішучу атаку за симпатії «вовчиць», в Мереже з'явився і сам маестро Винник -вірніше, його «свіже» фото.

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Знімок опублікувала очільниця офіційного фан-клубу співака Валерія Барон.

У себе в акаунті вона розмістила світлину, на якій позує зі співаком на тлі берлінського Theater des Westens.

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Фото головна фанатка Олега Анатоліча вирішила оприлюднити на честь свого дня народження.

«Дякую, Всесвіте, за моє явлення в цей день! Дякую, мій Новий рік!» — написала Барон.

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У коментарях під публікацією читачі привітали Валерію зі святом, а дехто з користувачів написав, що Винник дуже змінився за ці роки.

«Дякую за фото. Неймовірно рада бачити Олега Анатолійовича», «Міцного здоровʼя, хай всі мрії так збуваються!», «Олегу Анатолієвичу вітання», «Олег, а Вам бажаю повернення на сцену з новими піснями», — пишуть в коментарях українці.

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В той же час після незрозумілих вчинків співака і фактично «втечу» з країни невдовзі після початку війни у багатьох українців вже немає того шанобливого ставлення до Олега Винника, яке було у мирні часи.

Так, один читач порівнює співака з «дівчиною, яку треба поголити», а багато хто зовсім його не згадують у коментарях, що було б зовсім нечуваним два роки тому.

Нагадаємо, що не найкращі часи переживає ще один колишній кумир українців — репер Потап. Він начебто розстався зі своєю музою.

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