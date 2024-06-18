Грає у паддл: Єва Лонгорія відкрила секрет своєї бездоганної фігури

Єва Лонгорія найбільш відома за роллю в серіалі «Відчайдушні домогосподарки». Вона є продюсеркою серіалу «Підступні покоївки», а також фільмів «Харчові ланцюги» та «Урожай». Минулого року Лонгорія дебютувала в режисурі, знявши фільм «Спалахи полум'я». У свої 49 років вона зберігає чудову фізичну форму завдяки певним лайфхакам, пише Celebwell.

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Для Лонгорії бути здоровою означає надавати пріоритет фітнесу та дієті. Вона розповідала Vogue: «Люди кажуть, що добре харчуються, але не займаються спортом. Або пробігають багато кілометрів на день, проте не можуть схуднути. Ви повинні робити і те, і інше».

Єва Лонгорія раніше розповіла Elle, що вона тренується регулярно. Та її секрет полягає у тому, щоб робити це з самого ранку.

«Прокидайтеся на годину раніше та йдіть до спортзалу. Я обіцяю, що у вас буде набагато більше часу протягом дня, тому що це просто заряджає вас і ваш мозок енергією зовсім по-іншому, ніж якби ви цього не робили», — радить акторка.

Вона також стежить за тим, щоб її шкіра була зволоженою. Її улюблений крем містить три компоненти: гіалуронову кислоту, вітамін С і про-ретинол. Він робить шкіру гладенькою та зволоженою.

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Як ви можете бачити з її історії в інстаргамі, Лонгорія любить грати у паддл — вид спорту з м'ячем та ракетками, який можна описати як суміш сквошу та тенісу. Він має багато переваг. Це тренування для всього тіла, яке змушує вас постійно рухатися, допомагаючи покращити витривалість, стан серцево-судинної системи та запобігти факторам ризику для здоров'я в майбутньому. Воно передбачає багато бігу, рухів з боку в бік і швидку зміну напрямку та допоможе вам розвинути швидкість і силу. Подібно до тенісу, паддл покращує загальну фізичну форму, щоб ви могли бігати довше, та допомагає нарощувати м'язи за допомогою коротких і вибухових рухів.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Єва Лонгорія поділилася відео свого тренування на батуті.

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