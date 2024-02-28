55-річна Дженніфер Еністон показала три вправи, за допомогою яких їй вдається зберігати шикарну фігуру

Зірка серіалу «Друзі» та колишня дружина Бреда Пітта Дженіфер Еністон добре знає, що у боротьбі за молодість підходять всі засоби.

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За власним зізнанням Дженіфер, вона хоча б по одному разу випробовує всі нові засоби догляду, які сприяють її свіжому зовнішньому вигляду, і навіть незвичайні новинки її зовсім не лякають!

Однак, як не крути, запорукою розкішного зовнішнього вигляду у 55 років вона вважає спорт! У цьому питанні Джен — справжній профі. Для неї, як і для її героїні у фільмі «Прикинься моєю дружиною», півгодини на біговій доріжці — це як як з'їсти шоколадну цукерку. А зіркові тренери не раз ставили актрису за приклад, ділячись лайфхаками по досягненню таких же успіхів. Нарешті, вчора знаменитість і сама показала, як займається спортом.

У соцмережі Еністон показала всього три вправи, які допомагають їй підтримувати тіло в тонусі. Фітнес-програма Дженніфер на перший погляд неймовірно проста: вправа «Альпініст», підйом ноги з присіданням та віджимання. Але це тільки на вигляд все так просто! Під кінець відео здалася навіть сама актриса зі словами: «Знаєш… Коли тобі не хочеться нічого робити, ти просто маєш піти і зробити це».

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Метод хоч і непростий, але дієвий! Ну, а якщо хтось досі не вірить Дженніфер Еністон, то вам доказ: минулого року на екрани вийшов третій сезон «Ранкового шоу», де актриса оголилася для постільної сцени. Фанати, побачивши її тіло, були в захваті!

При цьому акторка залишається самотньою, адже прагне знайти ідеального партнера, з яким можна було б влаштувати своє життя.



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