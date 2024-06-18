Ідеально у спеку: готуємо домашній квас

Це дуже смачний квас, за смаком схожий на той бочковий, який ми так любили в дитинстві! Вся родина в обов'язковому порядку має провести його дегустацію. Висновок- будете готувати його часто, впевнена фудблогерка Тетяна Чернишова.

ВІДЕО ДНЯ

Вихід готового квасу — 5 літрів. Смакує охолодженим. Обов'язково перелити квас в пластикові пляшки, або банки під кришку щоб він не втратив «бульбашки».

Складники: 5 літрів холодної води

2 ст.л. цикорію (без добавок)

1 ч.л. лимонної кислоти

650 г цукру

пів пакетика сухих дріжджів (пакетик має 11 г)

Приготування:

В більший банячок наливаємо воду додаєм цукор, лимонну кислоту, цикорій. Перемішали і ставимо на вогонь, доводимо до кипіння. Охолодити до стану «парного молока», хто має градусник — то десь приблизно 30°.

РЕКЛАМА

Всипаємо тоді дріжджі, добре перемішати і залишити в теплому місці на 3−4 год. Має з'явитися біла піна. Кришкою не накривати, принаймні може бути марля. Тоді розливаємо в тару та ставимо в холодильник. Смакуємо смачним домашнім квасом у літню спеку та пригощаємо своїх близьких.

Нагадаємо рецепт холоднику на домашньому буряковому квасі.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

38

Читайте нас у Facebook