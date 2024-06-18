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Ідеально у спеку: готуємо домашній квас

20:21 19 червня 2024
домашній квас

Це дуже смачний квас, за смаком схожий на той бочковий, який ми так любили в дитинстві! Вся родина в обов'язковому порядку має провести його дегустацію. Висновок- будете готувати його часто, впевнена фудблогерка Тетяна Чернишова.

Вихід готового квасу — 5 літрів. Смакує охолодженим. Обов'язково перелити квас в пластикові пляшки, або банки під кришку щоб він не втратив «бульбашки».

Складники:

  • 5 літрів холодної води
  • 2 ст.л. цикорію (без добавок)
  • 1 ч.л. лимонної кислоти
  • 650 г цукру
  • пів пакетика сухих дріжджів (пакетик має 11 г)

Приготування:

В більший банячок наливаємо воду додаєм цукор, лимонну кислоту, цикорій. Перемішали і ставимо на вогонь, доводимо до кипіння. Охолодити до стану «парного молока», хто має градусник — то десь приблизно 30°.

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Всипаємо тоді дріжджі, добре перемішати і залишити в теплому місці на 3−4 год. Має з'явитися біла піна. Кришкою не накривати, принаймні може бути марля. Тоді розливаємо в тару та ставимо в холодильник. Смакуємо смачним домашнім квасом у літню спеку та пригощаємо своїх близьких.

Нагадаємо рецепт холоднику на домашньому буряковому квасі.

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