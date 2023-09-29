Домашній квас: яскравий смак осені
Те, що квас — виключно літній напій, справжня помилка. Хороший квас доречний на столі в будь-яку пору року. Звісно, можна купити готовий у магазині, але домашній є домашній. І смак інший, і аромат, а про корисність і говорити не доводиться, адже ви знаєте, які саме інгредієнти в його складі, а це дуже важливо.
Рецептом напою поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова. До речі, нагадаємо рецепт домашнього лимонаду.
- Я думаю, такий квас ви не куштували, — каже Елла Іванова. — Сподіваюся, вам сподобається. Готується він легко і просто.
Домашній квас
- 1,5 літра води
- 0,5 л яблучного соку
- 1 чайна ложка розчинної кави
- 4−5 столових ложок цукру
- 2−3 столові ложки меду
- 6 г сухих дріжджів
Воду довести до кипіння й охолодити приблизно до сорока градусів. Додати цукор і розчинну каву. Перемішати і додати яблучний сік. За бажання додати мед. Перемішати і додати сухі дріжджі. Знову перемішати за допомогою вінчика. Накрити марлею. Даємо квасу постояти за кімнатної температури годин десять. Проціджуємо і розливаємо в пляшки. Витримуємо ніч у прохолодному місці.
І насолоджуйтеся!
Нагадаємо рецепт холодника на домашньому буряковому квасі.
Фото з альбому Елли Іванової58