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Домашній квас: яскравий смак осені

22:32 30 вересня 2023
квас

Те, що квас — виключно літній напій, справжня помилка. Хороший квас доречний на столі в будь-яку пору року. Звісно, можна купити готовий у магазині, але домашній є домашній. І смак інший, і аромат, а про корисність і говорити не доводиться, адже ви знаєте, які саме інгредієнти в його складі, а це дуже важливо.

Рецептом напою поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова. До речі, нагадаємо рецепт домашнього лимонаду.

- Я думаю, такий квас ви не куштували, — каже Елла Іванова. — Сподіваюся, вам сподобається. Готується він легко і просто.

Домашній квас

  • 1,5 літра води
  • 0,5 л яблучного соку
  • 1 чайна ложка розчинної кави
  • 4−5 столових ложок цукру
  • 2−3 столові ложки меду
  • 6 г сухих дріжджів

Воду довести до кипіння й охолодити приблизно до сорока градусів. Додати цукор і розчинну каву. Перемішати і додати яблучний сік. За бажання додати мед. Перемішати і додати сухі дріжджі. Знову перемішати за допомогою вінчика. Накрити марлею. Даємо квасу постояти за кімнатної температури годин десять. Проціджуємо і розливаємо в пляшки. Витримуємо ніч у прохолодному місці.

І насолоджуйтеся!

Нагадаємо рецепт холодника на домашньому буряковому квасі.

Фото з альбому Елли Іванової

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