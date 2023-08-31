Холодник на домашньому буряковому квасі: поласуйте в спекотний вересневий день

Літо минуло, та спекотні дні ще попереду. Отож, ще можна готувати і окрошку, і гаспачо, і холодник — й ласувати ними досхочу. Або можна приготувати холодний буряковий суп із руколою.

Рецептом страви з «ФАКТАМИ» поділилась відома кулінарка Оксана Вознюк.

- Холодник готується на буряковому квасі, тому спочатку ми приготуємо квас, а коли він настоїться десь за тиждень, тоді вже почнемо готувати сам холодник, — говорить Оксана Вознюк. — Беремо банку на 3 л і кладемо туди буряки, розрізаємо їх на четверо або навпіл — в залежності від розміру. Наповнюємо до половини банки, далі додаємо декілька зубчиків часнику, трохи зелені кропу, перець чорний горошком, сіль, цукру 2−3 ложки, кмин і коріандр (за бажанням). Можна ще додати стебло або корінь селери. Заливаємо все теплою водою, наверх покладемо скибку бородинського хліба та накриємо марлею, ставимо у тепле місце. За кілька днів буде зверху пінка — це так має бути. За тиждень проціджуємо та кладемо у холодильник на зберігання. Готуємо тепер холодник.

Рецепт: (з розрахунку на одну порцію) Картопля відварна -30 г

Редька -30 г

Телятина відварна -30 г

Яйце куряче — половина

Морква варена — 20 г

Огірок свіжий — 30 г

Хрін білий -5 г

Гірчиця французька -10 г

Зелень кропу, сіль, чорний перець

Сметана або грецький йогурт (за смаком).

Все нарізаємо дрібним кубиком, заправляємо сметаною, хроном, гірчицею та заливаємо квасом. Усім смачного!

Якщо не маєте бажання або можливості зважувати інгредієнти, готуйте на око.

Нагадаємо рецепт холодного огіркового супу.

Фото з альбому Оксани Вознюк

21

Читайте нас у Facebook та Instagram