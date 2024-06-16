Агент ФСБ завербував військового з Львівщини, «прикинувшись» жінкою: подробиці шпигунської історії

В Україні триває боротьба з колаборантами. Співробітник ФСБ рф Сергій Лєбєдєв завербував військового, який перебував у Львові. Чоловік мав виконувати різні завдання, але вирішив залучити до завдання свою жінку, яка у результаті звернулася до поліції через його дії, пише «Судовий репортер».

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Так, 23 листопада 2023 року співробітник ФСБ рф Сергій Лєбєдєв зв’язався з чоловіком в Telegram, використовуючи обліковий запис «Анна» та імʼя «@RuZkaya_deVochka». Підозрюваний перебував у Львові і служив у військовій частині.

Йому запропонували фотографувати електропідстанції з різних боків. Він погодився і залучив до виконання завдання свою дружину, яка проживала у місті Сколе Стрийського району. Жінка на той час перебувала в уразливому стані через брак коштів на харчування та побутові потреби.

На рахунок військового російський агент перерахував 2 649 гривень для транспортних витрат і придбання вживаного телефону для фотофіксації. Поштою жінка отримала мобільний телефон і 700 гривень на транспорт.

Військовий надав їй координати критичних об’єктів інфраструктури, але в грудні жінка залишалася вдома і не виконала завдання.

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1 січня 2024 року Лєбєдєв повторно передав список об’єктів критичної інфраструктури для фотографування, включаючи електропідстанцію та Львівську теплоелектроцентраль-1. Ще він надав інструкції щодо найкращих ракурсів для зйомки.

На рахунок військового надійшло ще 1 311 гривень на транспортні витрати для його дружини.

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Жителька Львівщини, зрештою, усвідомила можливі негативні наслідки своїх дій і вирішила не виконувати завдання. 3 січня вона звернулася до поліції у Сколе і письмово заявила про зв’язок її чоловіка з представником іноземної держави та отримане завдання.

Виявилося, що мобілізований чоловік, з яким листувався Лєбєдєв, був неодноразово судимий. У жовтні 2021 року його умовно-достроково звільнили за грабіж, але у лютому 2023 року він знову був під вартою. У червні 2023 року його визнали винним у крадіжці з проникненням.

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До того ж у лютому 2024 року, тобто після подій з представником ФСБ рф, його засудили до 7 років ув’язнення за ножове поранення, яке спричинило смерть потерпілого.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно СБУ знайшла російського «крота» у Хмельницькій міськраді.

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