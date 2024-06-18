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Шоу-бізнес

«Сексуально активний»: Катерина Кухар про чоловіка своєї мрії

19:35 18 червня 2024
Катерина Кухар

Відома українська балерина Катерина Кухар знову заінтригувала натяками на зміни у особистому житті. Нагадаємо, що з початком повномасштабного вторгнення ходять чутки про розрив її сімейних відносин з чоловіком, солістом балету Олександром Стояновим. Зараз він знаходиться за кордоном, де гастролює разом з українським балетом.

На своїй сторінці у соціальній мережі Катерина виклала фото та написала, якими якостями мав би володіти її обранець.

«Сильний, впевнений у собі, успішний, сексуально активний, люблячий, роблячий все заради мене, — написала балерина. — Тільки такий чоловік може витримати мене поруч».

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На Олександра у дописі ніяких натяків не було. Обидва вже давно не публікують на своїх сторінках у мережі сумісних світлин.

Нагадаємо, навколо чоловіка Катерини Кухар розгорівся скандал.

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