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«Ветерани росії» поклали око на ялтинський маєток Софії Ротару

19:55 18 червня 2024
Софія Ротару

Популярну співачку Софію Ротару окупанти намагаються покарати, «націоналізувавши» її готель «Вілла Софія» у тимчасово захопленій Ялті. Вони хочуть лікувати там поранених на війні терористів.

Це випливає з повідомлень російських пропагандистських ресурсів. Окупанти не приховують, що таким чином хочуть помститися зірці за її громадянську позицію.

Організація «Ветерани росії» направила звернення генеральному прокурору росії з проханням подати позов про вилучення готелю.

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Як писали «ФАКТИ», раніше Софія Ротару публічно звернулася до внука-ухилянта.

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