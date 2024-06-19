Китай відповів на звинувачення НАТО щодо підтримки рф у війні

Пекін, який проштовхував конкуруючий мирний план щодо України перед самітом у Швейцарії, відкинув звинувачення Північноатлантичного альянсу в підтримці Китаєм війни росії проти України. Крім того, він закликав НАТО переосмислити власні дії стосовно «кризи в Україні». Про це повідомляє Ukrinform, посилаючись на слова речника МЗС КНР Лінь Цзянь.

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«Об’єктивна позиція і конструктивна роль Китаю в українському питанні здобули широке визнання міжнародної спільноти, яка має свою справедливу думку щодо ролі НАТО в „українській кризі“ (так у Китаї називають війну росії проти України — Авт.), — сказав він. — НАТО варто переосмислити свої дії, а не здійснювати наклепницькі нападки на Китай».

Також у Китаї «порекомендували перестати перекладати на інших провину та відповідальність, перестати підливати олію у вогонь і провокувати блокову конфронтацію, а почати робити щось суттєве для політичного врегулювання кризи».

«Китай не створював „української кризи“ і не є її стороною, проте постійно докладає зусиль для сприяння мирним переговорам», — йдеться у повідомленні.

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Раніше «ФАКТИ"писали, для боротьби з діями росії в Україні президент Джо Байден розглядав, зокрема, жорсткий контрзахід покарання Китаю за постачання ключових технологій москві.

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