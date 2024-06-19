Досвідчені господині ставлять в холодильник сіль: зробіть так, і будете приємно здивовані результатом

Багато хто з господинь намагаються влітку купувати овочі та фрукти «з запасом», поки ціна на них доволі невелика, і можна експериментувати з приготуваннями нових страв, які пропонують у Мережі красуня-блогерка Alina FooDee та інші відомі кулінари.

ВІДЕО ДНЯ

Але не кожна українка знає, що існує хитрість, яка дає змогу подовжити свіжість придбаних продуктів, пише зарубіжне видання.

«Хоча ми зберігаємо овочі у холодильнику, потрібно пам'ятати, що навіть за нижчої температури вони можуть зіпсуватися. Як же цьому запобігти?» — пише автор статті.

РЕКЛАМА

Виявляться, існує досить простий спосіб — поставити в шухляду для овочів миску з сіллю. Ідея, можливо, здасться дивною, але вона дійсно працює. Сіль — прекрасний абсорбент, вона поглинає надлишок вологи з холодильника, внаслідок чого овочі не так швидко псуються і довше залишаються свіжими.

Але коли все ж овочі в холодильнику починають псуватися, з нього починає виходити неприємний запах. Але й цьому можна запобігти! Спочатку ретельно вимийте холодильник і ящик для овочів, а потім приготуйте саморобний поглинач запаху.

РЕКЛАМА

Ящик для овочів слід вимити і витерти насухо

Для цього насипте в миску три столові ложки кави і додайте чайну ложку кориці. Перемішайте інгредієнти і поставте миску на полицю. Уже через кілька годин ви помітите різницю.

РЕКЛАМА

Кава вбере неприємний запах, а кориця надасть ароматного пряного запаху. Суміш слід міняти не рідше одного разу на 3 тижні.

Також нагадаємо про основні правила зберігання продуктів під час відключення електроенергії.

65

Читайте нас у Facebook