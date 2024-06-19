40.40 / 40.95 43.49 / 44.23
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Досвідчені господині ставлять в холодильник сіль: зробіть так, і будете приємно здивовані результатом

12:50 19 червня 2024
Сіль

Багато хто з господинь намагаються влітку купувати овочі та фрукти «з запасом», поки ціна на них доволі невелика, і можна експериментувати з приготуваннями нових страв, які пропонують у Мережі красуня-блогерка Alina FooDee та інші відомі кулінари.

Але не кожна українка знає, що існує хитрість, яка дає змогу подовжити свіжість придбаних продуктів, пише зарубіжне видання.

«Хоча ми зберігаємо овочі у холодильнику, потрібно пам'ятати, що навіть за нижчої температури вони можуть зіпсуватися. Як же цьому запобігти?» — пише автор статті.

РЕКЛАМА

Виявляться, існує досить простий спосіб — поставити в шухляду для овочів миску з сіллю. Ідея, можливо, здасться дивною, але вона дійсно працює. Сіль — прекрасний абсорбент, вона поглинає надлишок вологи з холодильника, внаслідок чого овочі не так швидко псуються і довше залишаються свіжими.

Але коли все ж овочі в холодильнику починають псуватися, з нього починає виходити неприємний запах. Але й цьому можна запобігти! Спочатку ретельно вимийте холодильник і ящик для овочів, а потім приготуйте саморобний поглинач запаху.

РЕКЛАМА
Ящик для овочів слід вимити і витерти насухо

Для цього насипте в миску три столові ложки кави і додайте чайну ложку кориці. Перемішайте інгредієнти і поставте миску на полицю. Уже через кілька годин ви помітите різницю.

РЕКЛАМА

Кава вбере неприємний запах, а кориця надасть ароматного пряного запаху. Суміш слід міняти не рідше одного разу на 3 тижні.

Також нагадаємо про основні правила зберігання продуктів під час відключення електроенергії.

65

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Енергозберігаюча лампочка

Споживання електроенергії до 100 кВт/год: тариф не буде нижчим, але є важливий нюанс

Зоряне небо

Скорпіонам — нові перспективи, Рибам — приплив сил, а Близнюкам — приємні новини: що обіцяють зорі та Анжела Перл на 19 червня

Обрізування високорослих томатів

Не «пасинкування», а «вбивство»: які листки не можна видаляти на детермінантних томатах

люди

Залишають без зв’язку з рідними: чи має право ТЦК забирати телефон — відповідь юристів

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту