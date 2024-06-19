Досвідчені господині ставлять в холодильник сіль: зробіть так, і будете приємно здивовані результатом
Багато хто з господинь намагаються влітку купувати овочі та фрукти «з запасом», поки ціна на них доволі невелика, і можна експериментувати з приготуваннями нових страв, які пропонують у Мережі красуня-блогерка Alina FooDee та інші відомі кулінари.
Але не кожна українка знає, що існує хитрість, яка дає змогу подовжити свіжість придбаних продуктів, пише зарубіжне видання.
«Хоча ми зберігаємо овочі у холодильнику, потрібно пам'ятати, що навіть за нижчої температури вони можуть зіпсуватися. Як же цьому запобігти?» — пише автор статті.
Виявляться, існує досить простий спосіб — поставити в шухляду для овочів миску з сіллю. Ідея, можливо, здасться дивною, але вона дійсно працює. Сіль — прекрасний абсорбент, вона поглинає надлишок вологи з холодильника, внаслідок чого овочі не так швидко псуються і довше залишаються свіжими.
Але коли все ж овочі в холодильнику починають псуватися, з нього починає виходити неприємний запах. Але й цьому можна запобігти! Спочатку ретельно вимийте холодильник і ящик для овочів, а потім приготуйте саморобний поглинач запаху.
Для цього насипте в миску три столові ложки кави і додайте чайну ложку кориці. Перемішайте інгредієнти і поставте миску на полицю. Уже через кілька годин ви помітите різницю.
Кава вбере неприємний запах, а кориця надасть ароматного пряного запаху. Суміш слід міняти не рідше одного разу на 3 тижні.
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