А всередині — просто красунчик! Блогерка Alina FooDee представила рецепт яблучного рулету — м’якого і ніжного «наче пух»
Пам'ятаєте, як пригощалися в дитинстві бісквітним рулетом з яблучною начинкою? Поностальгувати на своїй кухні вирішила і молода українська блогерка Аліна, причому не лише для того, аби згадати минулі часи, але й розповісти секрети приготування цієї примхливої бісквітної випічки.
«Дуже ніжний бісквітний рулет, що тане в роті, з яблуками в духовці. Гідний конкурент усіма улюбленому яблучному пирогу „Шарлотка“. Ідеальний варіант для домашнього чаювання», — так розповіла авторка відео про свій шедевр.
Для його приготування потрібні:
- яйця — 4 шт.
- сіль — щіпка
- цукор — 120 г
- ванільний цукор — 10 г
- борошно — 120 г
- розпушувач — 0,5 ч.л.
Етапи приготування
Яйця з цукром збийте до стійкої піни, обережно додайте борошно і розпушувач.
Яблука натріть на тертці (лимонний сік не знадобиться, оскільки колір має бути насичено карамельним).
Розподіліть натерті яблука по деку, застеленому пергаментом, а зверху вилийте тісто.
Випікайте при 180 градусах протягом 20 хвилин.
Готовий корж згорніть у рулет і посипте цукровою пудрою.
«А всередині — просто красунчик!», — не стримала емоції господиня.
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