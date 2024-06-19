А всередині — просто красунчик! Блогерка Alina FooDee представила рецепт яблучного рулету — м’якого і ніжного «наче пух»

Пам'ятаєте, як пригощалися в дитинстві бісквітним рулетом з яблучною начинкою? Поностальгувати на своїй кухні вирішила і молода українська блогерка Аліна, причому не лише для того, аби згадати минулі часи, але й розповісти секрети приготування цієї примхливої бісквітної випічки.

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«Дуже ніжний бісквітний рулет, що тане в роті, з яблуками в духовці. Гідний конкурент усіма улюбленому яблучному пирогу „Шарлотка“. Ідеальний варіант для домашнього чаювання», — так розповіла авторка відео про свій шедевр.

Для його приготування потрібні:

яйця — 4 шт.

сіль — щіпка

цукор — 120 г

ванільний цукор — 10 г

борошно — 120 г

розпушувач — 0,5 ч.л.

Етапи приготування

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Яйця з цукром збийте до стійкої піни, обережно додайте борошно і розпушувач.

Яблука натріть на тертці (лимонний сік не знадобиться, оскільки колір має бути насичено карамельним).

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Розподіліть натерті яблука по деку, застеленому пергаментом, а зверху вилийте тісто.

Випікайте при 180 градусах протягом 20 хвилин.

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Готовий корж згорніть у рулет і посипте цукровою пудрою.

«А всередині — просто красунчик!», — не стримала емоції господиня.

Також нагадаємо про веселий рецепт молочного рулету, який потішить малечу на будь-якому святі.

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