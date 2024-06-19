Дівчина заступника генпрокурора Христина Ільницька спростувала звинувачення щодо незаконного збагачення
Дівчина заступника генпрокурора Дмитра Вербицького Христина Ільницька, яка стала героїнею розслідування «Схем» (проєкт «Радіо Свобода»), назвала недостовірною оприлюднену про неї інформацію. Про це йдеться у листі-зверненні Христини Ільницької до ЗМІ.
Так, авторка звернення вказує, що все майно, про яке йдеться в матеріалі, придбала власним коштом. Інформація, викладена у розслідуванні ЗМІ, шкодить її діловій репутації та репутації інших, тому вона навела детальний звіт про об'єкти нерухомості та транспортні засоби, які мала у власності і в розпорядженні, та здійснила їх продаж.
Авторка стверджує, що має достатньо коштів для придбання зазначених об'єктів, адже допомагала вести яхтовий бізнес партнеру, з яким перебувала у стосунках, Приймаку Юрію. У 2020-му чоловік помер від онкологічної хвороби. Після його смерті Христина Ільницька мала в розпорядженні кошти, низку об'єктів нерухомості, авто та яхти. З 2017-го по вересень 2023-го вона володіла та мала право розпоряджатися: щонайменше 15 об'єктами рухомого та нерухомого майна (3 земельні ділянки, 2 будинки, квартира в Києві, 6 авто, три водних транспортних засоби), і в неї була довіреність на розпорядження майном померлого Юрія Приймака. Вона навела список об'єктів нерухомості, які були продані, та тих, які наразі перебувають у її власності:
2023-й — продано земельну ділянку у Бориспільському районі Київської обл., площею 0,18 га;
У 2023-му продано житловий будинок площею 41,7 кв. м у Бориспільському районі та земельну ділянку, на якій він був розташований;
У 2020-му — продано об'єкт житлової нерухомості на 597 кв. м у місті Боярка та земельну ділянку;
Квартира у Києві та у власності матері — будинок, в якому вони проживають з матір'ю та сином. Квартира була придбана у 2009-му, у 2020-му відновлено документи щодо права власності.
Перелік транспортних засобів, якими володіла Ільницька та які продала: у травні 2024-му, одразу після купівлі нового авто, продала Mercedes Benz GLC, куплений у 2021-му, у 2021-му продано Jaguar E-Pace, у 2020-му продано Tesla Model S, у 2020-му продано BMW 328i, у 2019-му продано BMW 550i, у 2018 -му продано Hyundai Sonata. У серпні 2023-го авторка звернення продала яхту на 8 м х 2,6 м, у 2020-му — 2 водних скутери Yamaha. Раніше в її власності були TOYOTA RAV4 (продано у 2010-му) та Skoda Fabia (продано у 2007-му). Наразі у неї Porsche Macan T, придбаний у 2024-му, та причіп для перевезення водного транспорту.
Христина Ільницька стверджує, що більшість операцій з майном здійснила задовго до знайомства з Дмитром Вербицьким восени 2023-го. Вони перебувають у стосунках 6 місяців і їхні стосунки «не мають сімейного характеру».
«Цей чоловік не має жодного стосунку до моїх особистих фінансів», — зазначає авторка.
За її словами, салон краси «Leo Beauty», про який йшлося в розслідуванні, їй не належить. Вона також вказала, що отримання відомостей про її майно із закритих держреєстрів є втручанням у її особисте життя, і вона залишає за собою право реагувати на ці факти.
Раніше повідомлялося, що в Києві затримали колишню народну депутатку, яка «заробляла» на ухилянтах тисячі доларів.282
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