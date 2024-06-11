В Україні виявлено ще один випадок «казкового збагачення» людини на кшталт «балерини на мільярд»: в ході розслідування «Схем» (проєкт Радіо Свобода) стало відомо, що Христина Ільницька, дівчина заступника генпрокурора України Дмитра Вербицького, у цьому році обзавелась елітним майном на суму щонайменше 52 мільйони гривень.

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Про це говориться в матеріалах розслідування.

За даними розслідування «Схем», цього року Христина Ільницька придбала в елітному котеджному містечку «Коник» у Голосіївському районі Києва будинок вартістю 1,2 мільйони доларів та автомобіль Porsche Macan T вартістю 100 тисяч доларів, а також, ймовірно, стала власницею салону краси Leo Beauty Club. Офіційно вона звітувала, що за останнє десятиліття її дохід склав трохи більше за 360 тисяч гривень.

Розслідувачі знайшли в її соціальних мережах фотографії з Вербицьким та його сином, також вони із заступником генпрокурора потрапили на камери спостереження у Porsche. Крім того, вони мешкають в одному котеджному містечку.

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Вербицький сказав журналістам, що їхні стосунки не носять сімейний характер і він не допомагав жінці купувати нерухомість. Сама Ільницька також каже, що наразі їхні стосунки не носять сімейний характер. За словами жінки, колись вона мала «яхтовий бізнес» з колишнім хлопцем, і отримала від нього у спадок чимало активів. Втім вдова цього чоловіка сказала журналістам, що він скасував заповіт на Ільницьку ще до смерті.

Розслідувачі з'ясували, що жінка заплатила за новий будинок близько 2 мільйонів гривень, з яких 200 тисяч — ціна землі. За їхніми даними, це у 24 рази менше ринкової вартості такого будинку.

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Експерт з нерухомості Євгеній Полунов каже, що від вказання реальної ринкової вартості в договорі купівлі-продажу держава б отримала 3,5 мільйони гривень податків. Однак фактично йдеться про близько 160 тисяч гривень.

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Зазначимо, що стосовно заступника генпрокурора Вербицького, як повідомив нардеп Олексій Гончаренко, вже розпочато провадження.

Як відомо, під час війни в українців, а особливо у військових, різко знизився рівень сприйняття корупції, і це відзначають не лише соціологи.

Фото radiosvoboda.org/

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